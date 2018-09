Biztonsági őrök erőszakoskodtak Dua Lipa koncertjén

Botrányosra sikerült Dua Lipa sanghaji koncertje. A biztonsági őrök ugyanis erőszakkal kirángattak néhány embert a közönségből, írja a BBC. A cikk szerint azért vonszolták ki a tiltakozó nézőket a koncertről, mert felálltak és táncoltak, és mert melegbarát zászlók voltak náluk. (Az azonos neműek kapcsolata illegális Kínában.) Az esetről több videó is készült, ezek azóta felkerültek a Twitterre. Ezen például látszik, hogy milyen brutálisan rángatták ki a nézőket a tömegből az őrök:

I just CANT believe it. This is the show of Dua Lipa in Shanghai. All the fans are forbidden to stand out and could only sit on to see the show?!? If you don’t, the guard would use violence to kick u out. It’s unbelievable... #dualipa pic.twitter.com/quITZNLVxU