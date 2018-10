Nekifutásból akarták fejbe rúgni a Limp Bizkit frontemberét

Rövid időre megszakadt a Limp Bizkit szombat esti, Rock Allegiance fesztiválon adott koncertje, miután Fred Durst frontemberre nekifutásból, hátulról támadtak rá a színpadon, New Jersey állam Camden városában, írja a Consequence of Sound.

Az esetről több felvétel is készült, amelyeken jól látszik, ahogy az Insane Clown Posse duó egyik fele, Shaggy 2 Dope (polgári nevén: Joseph William Utsler) egy szám végén – kicselezve a biztonságiakat – az üvöltő Durst felé rohan, majd felugrik, hogy egy rúgással leterítse az énekest, és már a levegőben van, amikor az utolsó pillanatban a földre terítik.

Itt egy másik videó is az esetről:

A frontembert a biztonságiak gyorsasága miatt épp hogy csak meglegyintik, és mire megfordul, a támadója már a földön fekszik. A felvételen az is látszik, hogy miközben a műsort szabotáló Shaggy 2 Dope-ot megpróbálják eltávolítani, egy kis dulakodás is kialakul a színpad szélén, de Durst inkább nyugalomra int mindenkit.

Az idei Rock Allegiance fesztiválon egyébként a Limp Bizkit és az Insane Clown Posse mellett olyan formációk léptek fel, mint a Bullet for My Valentine, a Gwar, a Papa Roach vagy az Of Mice & Men. Aztán ez lett a vége.