Chris Brown a Cvrchesről: Bárcsak egy gyorshajtó busz elé lépnétek!

Hiába ítélték el azért, mert súlyosan bántalmazta akkori barátnőjét, Rihannát, hiába folyik ellene nyomozás nemi erőszak miatt, Chris Brown akkor sem hajlandó elviselni, hogy valaki zaklatónak nevezze. Finoman szólva sem.

LÚZEREK! Pont az ilyen emberekről gondolom, bárcsak lépnének le egy gyorshajtó, elmebetegekkel teli busz elé. Aljaskodjatok csak tovább a saját bizonytalanságotok és gyűlöletetek miatt. FEKETE VAGYOK ÉS BÜSZKE. TUDOM, FÁJ, HOGY TI CSAK KÜSZKÖDTÖK A SAJÁT ÉLETETEKBEN, MIKÖZBEN AZ ÉN SIKEREMET KELL NÉZNETEK. Ti még csak a másodikak sem vagytok. (EMLÉKEZZETEK, a második hely is csak annyit jelent, hogy TI VESZÍTETTETEK ELŐSZÖR!) SZÉP NAPOT, PARASZTOK!

Ezt kommentelte a Chvrches együttes egyik posztja alá Instagramon Chris Brown, írja a Pitchfork.

A "vita" előzménye, hogy a Chvrches nemrég kiadott egy közleményt, elítélve azt, hogy Marshmello, akivel nemrég ők is együtt dolgoztak, Tygával és Chris Brownnal fog közösen felvenni egy single-t. "Szeretjük és tiszteljük Mellót mint embert, de az, hogy valaki olyan emberekkel dolgozik, akik ragadozók vagy zaklatók, lehetővé teszi, megbocsátja és végeredményben hallgatólagosan támogatja is az ilyen viselkedést" - írták. Ez után kommentelte a fentieket Brown.

A Chvrches énekesnője, Lauren Mayberry azóta posztolt egy képernyőfotót, amely azt mutatja, milyen gyalázkodó üzeneteket kapott azóta. "Az internet dühös férfijai nevezhetnek, aminek akarnak. Attól még azt gondolom, a családon belüli erőszak rossz" - tette hozzá.

Chris Brown több alkalommal is összeütközésbe került az igazságszolgáltatással azóta, hogy 2009-ben beismerte, súlyosan bántalmazta akkori barátnőjét, Rihannát. Öt év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és 180 napos közmunkára ítélték, a próbaidő 2015-ben járt le. Brownt azóta többször is őrizetbe vették, egyszer egy férfire támadt 2014-ben, máskor Las Vegas-ban vádolták azzal, hogy megvert egy nőt, tavaly pedig egy koncert után tartóztatták le könnyű testi sértés miatt. Januárban nemi erőszak gyanújával tartóztatták le, és bár kiengedték, továbbra is nyomozás zajlik ellene.