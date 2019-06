Bele lehet hallgatni Lana Del Rey új dalába

Valamikor idén jelenik majd meg az énekesnő hatodik stúdióalbuma, a Norman Fucking Rockwell. A lemez producere Jack Antonoff, és többek szerint ez az idei év legjobban várt albuma. Hogy fokozza izgalmakat, Lana Del Rey szombaton megosztott egy kisebb részletet a címadó dalból.

Az énekesnőnek legutoljára 2017-ben jelent meg nagyobb anyaga, de a Lust for Life után azért több dallal is jelentkezett, és ezek a számok várhatóan rajta lesznek az új lemezen is.