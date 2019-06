Többen beszélni sem hajlandóak a világ egyik legjobb fesztiváljának szervezőjével

Az általában a világ legjobb és legfontosabb fesztiváljai közé sorolt brit Glastonbury Fesztivál szervezője, a 40 éves Emily Eavis, aki az eddigi élete felét jelenlegi munkájával töltötte, elmondta: még mindig vannak olyan vezető beosztású férfiak a zeneiparban, akik nem hajlandóak vele tárgyalni, helyette ragaszkodnak ahhoz, hogy az apukájával, a 83 éves Michael Eavisszel, a fesztivál társalapítójával beszélhessenek - írja a Guardian.

Eavis azt is hozzátette: a zeneipart annyira a férfiak uralják, hogy sokszor ő az egyetlen nő azokon a tárgyalásokon, ahol a szakma moguljai vannak jelen. "Ezek közül némelyik nagyszerűen zajlik, némelyiken viszont egyszerűen nem fogadják el, hogy velem kellene megegyezniük" - mondta.

Eavis ugyanakkor azt is elmondta, törekszenek arra, hogy a fesztivál fellépőinek fele is nő legyen, miután 2015-ben a The Guardian írta meg, hogy az éves rendezvény előadóinak 86 százaléka férfi volt. Az arány az elmondása szerint volt már 60/40 is, de ennél is nagyobb kiegyensúlyozottságra törekszenek.

Eavis nemcsak a nemi arányokról beszélt, hanem arról is, hogy mivel apja a saját családi birtokukon szervezte meg az első fesztivált, kisgyerekként nem rajongott épp a Glastonburyért, illetve azért, hogy rengeteg, néha egészen félelmetesnek tűnő idegen lepje el a telküket.

Néhány éve az Index is beszélgetett Michael Eavisszel: