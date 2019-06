Nem akartam az a polgármester lenni, aki azt mondja: a fiad meghalt a fesztiválon

Fesztiválozók tömege van eléggé kiborulva: miután megérkeztek egy belgiumi fesztiválra, ott szembesültek azzal, hogy lefújták az egészet, írja a BBC. A VestiVille nevű hip-hop fesztivált Lommelben rendezték volna meg ezen a hétvégén, a város polgármestere azonban biztonsági problémákra hivatkozva le kellett, hogy állítsa, mielőtt elkezdődött volna.

Egy BBC-nek nyilatkozó nő arról beszélt, hogy miután több száz fontot költött az utazásra, jegyre, mikor megérkezett a fesztiválra, már senkit nem engedtek be. A szervező - akik fesztivált úgy jellemezték, mint egyfajta kiszabadulást a zene oázisába - azt mondták, hogy a döntés egy biztonságról szóló egyeztetés után született meg. A közönség mellett az egyik sztárfellépő, Asap Rocky biztonságát érintették a problémák, fogalmaztak, később a polgármester nyilatkozatából néhány részlet is kiderült ezekből a problémákból. A szervezők azt is hozzátették, hogy már folynak a konzultációk a partnerekkel a kompenzációról.

A BBC-nek nyilatkozó 24 éves Sammy Dél-Londonból arról beszélt, ő és három barátja több mint 200 fontot fizettek a jegyekért, több órát utaztak komppal, hogy megérkezzenek, és közel 1000 fontot fizettek így együtt a szállásért; feleslegesen.

Körülbelül félórával késve értünk a fesztiválra, de senkit nem engedtek be. Mind ott álltunk a bejáratnál, és nem értettük mi történik. Mindenki kiabált, hogy mi a fene folyik itt

- mondta, majd hozzátette, hogy az egésznek ott lett vége, amikor meglátta, hogy Asap Rocky - aki olyanok sztárok mellett lett volna headliner, mint Cardi B, Migos vagy Ja Rule - azt írta Twitteren: "VestiVille!! Nem fogok fellépni ma este a show-hoz kapcsolódó biztonsági és infrastrukturális problémák miatt".

A fenti fellépők egyike biztosan tökéletesen tisztában van azzal, milyen, amikor egy fesztiválra megérkező tömeg szembesül azzal, hogy semmi nem lesz, nemhogy fesztivál. Ja Rule volt ugyanis az egyik szervezője, tulajdonosa, és arca a hírhedté vált Fyre Fesztiválnak, ami az elmúlt évtized legnagyobb lebőgése volt.

A BBC-nek nyilatkozó Sammy elmondta, kemény volt látni, ahogy a csak 10-15 biztonsági mellett egyre dühösebbé válik az elkeseredett, szórakozni vágyó tömeg, az emberek elkezdtek asztalokat borogatni.

Got us waiting are u mad pic.twitter.com/L0G5XYHhtb — Harvey.Bordley (@HarveyBordley) 2019. június 29.

Pénteken a fesztivál hivatalosan is bejelentette, hogy a fesztivál le van fújva: egyeztetve Asap Rocky biztonsági főnökével és a fesztivál hivatalos biztonsági szolgálatával arra jutottak, hogy sem a fellépőnek, sem a közönségnek nem tudják garantálni a biztonságát.

A polgármester elmondta a BBC-nek, hogy már január óta folyik a szervezőkkel a beszélgetés, pár nappal az esemény előtt pedig ő kifejezte aggodalmait, de megnyugtatták, hogy minden el fog készülni, és minden megfelelő lesz.

"AZ ESTE, AMIKOR VISSZAJÖTTÜNK, LÁTTUK, HOGY KEMÉNYEN DOLGOZNAK, DE MÉG MINDIG VANNAK HIÁNYOSSÁGOK: NINCSENEK VÉSZKIJÁRATOK, A SZÍNPADOK NEM BIZTONSÁGOSAK, ÉS ÖSSZESEN KÖRÜLBELÜL 30 BIZTONSÁGI ŐR ÁLL RENDELKEZÉSRE. NEHÉZ DÖNTÉST KELLETT MEGHOZNUNK, DE NEM AKARTAM ÉN LENNI AZ A POLGÁRMESTER, AKI AZT MONDJA: BOCSÁNAT, DE A FIAD, VAGY A LÁNYOD MEGHALT EZEN A FESZTIVÁLON"

- mondta a polgármester.