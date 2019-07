Beperelték Michael Jackson vádlóit a rajongók

Több rajongói klub közösen perelte be azt a két férfit, aki a Leaving Neverland című dokumentumfilmben azzal vádolta meg az egykori énekest, hogy gyermekként molesztálta őket - írja a Reuters.

A rajongók Franciaországban nyújtották be a keresetüket, ugyanis Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal szemben itt a törvények védik az elhunytak jó hírnévhez való jogát.

A három rajongói klub - a Michel Jackson Community, az MJ Street és az On the Line - jelképes összeget, konkrétan egy eurót szeretne kártérítésként kapni, és ügyvédjük, Emmanuel Ludot szinte biztos abban, hogy nyerni fognak. Ezt valószínűleg arra alapozza, hogy 2014-ben a Michael Jackson Community-vel az énekes orvosát, Conrad Murray-t perelték be, és a bíróság megítélte nekik az egyeurós kártérítést.

A bíróság valószínűleg októberben dönt majd az aktuális ügyben. A dokumentumfilm két főszereplője, Wade Robson és James Safechuck egyelőre nem kért fel egyetlen ügyvédet se, hogy képviselje őket, és a mostani tárgyaláson sem jelentek meg.