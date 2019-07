Az MTV eltávolítaná Michael Jackson nevét az egyik díjáról

A Page Six szerint az MTV (Music Television) azt fontolgatja, hogy az éves Video Music Awards (VMA) nevű eseményük egyik díjáról eltávolítják Michael Jackson nevét. Az ok állítólag a Leaving Neverland c. botrányos dokumentumfilm, amelyben két férfi vall arról, hogy az énekes molesztálta őket gyerekkorukban.

A VMA-en az egyik díjat Michael Jackson Video Vanguard Awardnak hívják, és a hírek szerint a tévécsatorna vagy átnevezi a díjat, vagy inkább megszünteti, mivel attól félnek, hogy nem lesz, aki átadja, vagy lesz olyan zenész, aki visszautasítja a Jacksonról elnevezett díjat.

Az MTV-nek annyiban könnyű lehet, hogy ezt a díjat nem szokták minden évben átadni, így megtehetik azt is, hogy idén egyszerűen nem osztják ki, és akkor lesz még egy évük kitalálni, hogyan tovább. Jacko egyébként 1988-ban kapta meg ezt a díjat, majd 1991-ben az ő tiszteletére nevezték el.

Idén egyébként többek között Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish és Lil Nas X is jelölve lett a VMA-en, Grande és Swift összesen 10-10 kategóriában. Tavaly egyébként Jennifer Lopez kapta a Jackson-díjat, és már tavaly júliusban bejelentették, hogy az idei átadása bizonytalan.