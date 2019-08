Katy Perrynek félmillió dollárt kell fizetnie, amiért koppintotta egyik slágerét

A bíróság a napokban kimondta, hogy az énekesnő 2014-es Dark Horse című dalát tényleg Flame nevű keresztény rapper Joyful Noise című számáról másolták, és most azt is megállapították, hogy milyen összeggel kell az énekesnőnek és a szám többi szerzőjének kárpótolnia az előadót: a rapper összesen 2,7 millió dollárt (kb. 800 millió forintot) kap majd, ebből 550 000 dollár (kb. 163 millió dollár) Katy Pery része - írja a BBC. Ez jóval több kevesebb mint amire Flame és az ügyvédei számítottak, ők eredetileg csak 20 millió dollárt szerettek volna kiperelni az érintettekből.

Az énekesnő ügyvédei szeretnének fellebbezni a döntés ellen, amit felháborítónak tartanak, hiszen Katy Perry a dal szövegéét volt felelős, és az egész pereskedés pedig a zenei részek egyezése miatt indult. Igaz, Flame azért azt is kifogásolta, hogy az eredeti üzenet is elsikkadt, amiben valószínűleg azért a dalszövegnek is volt némi szerepe.

A tárgyaláson a híresség azzal védekezett, hogy korábban soha nem hallotta a Joyful Noise című számot, mielőtt felvették volna a stúdióban a Dark Horse-t. Perry felajánlotta, hogy elénekli élőben a dalt, de sajnos egy technikai hiba miatt erre nem volt lehetősége.