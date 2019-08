A fesztiválvécék csodálatos élete

Először is le kell szögeznünk: a mindenki által megszokott, szívecskés ékezettel írt, „toi-toi vécé” kifejezés már a múlté. Tavaly óta az ikonikus illemhelyet már „Yoo!” vécének hívják , így – haladva a korral – cikkünkben mi is ezen a néven fogjuk őket emlegetni. A mobilvécék világába való alámerülésben Solti András, a Yoo! vécéket szolgáltató cég ügyvezető-igazgatója segített bennünket, aki már majdnem 30 éve ebben a szakmában dolgozik.

Amerikából jöttem...

A vécék meglepően hosszú utat tesznek meg, amíg a Szigeten az emberek feneke alá nem kerülnek. Georgiában gyártják az alkatrészeket, amik „lapraszerelten”, hajón érkeznek Európába, majd Magyarországra. Itt összeszerelik őket, illetve rájuk teszik az itthon gyártott súlyokat, amelyek megakadályozzák, hogy könnyen feldőljenek. Ezután sorra mennek a nagyobb rendezvényekre, fesztiválokra. Májustól októberig a Fishing on Orfűtől kezdve a Volton, a Soundon és a Hungaroringen át a Szigetig, mindenhol megfordulnak.

Könnyen lehet, hogy aki ezek közül két nagyobb fesztiválon is járt a nyár folyamán, az kétszer pisilt ugyanabban a fülkében.

Csak Yoo! mobilvécéből több mint 1000 van a Szigeten, ehhez hozzáadva a konténervécéket, illetve a más márkájú illemhelyeket, mondhatjuk, hogy kb. 1500 vécé áll a fesztiválozók rendelkezésére. A Szigetre évente kb. félmillió ember látogat el. Ha ezt a számot elosztjuk hét nappal, illetve a mobilvécék számával, akkor azt az eredményt kapjuk, hogy egy vécét naponta kb. 70 ember használ. A konkrét szám attól is függ, mennyire frekventált helyen helyezték el az adott fülkét.

Mit nevezünk mobilvécének?

Általánosan elterjedt, hogy bármilyen ideiglenesen elhelyezett illemhelyet mobilvécének hívunk, pedig ez az elnevezés csak a tipikus pottyantós toaletteket illeti meg. Ezek egyesével vannak lerakva, nem csatlakoznak vízvezetékhez, így a bennük felgyülemlő szennyvizet szippantós autókkal távolítják el. Bár a fülke falai könnyűnek tűnő műanyagból vannak, elég nehéz őket feldönteni, így egy esetleges vihar sem borítja fel őket, ami azért elég megnyugtató - persze egy forgószéllel már meggyűlhet a bajunk. Ami a higiéniát illeti, a Szigeten lévő mobilvécé-csoportoknál ki volt téve kézfertőtlenítő, amivel szépen elvan az ember, amíg nem talál egy csapot. Több fülkébe is benyitottunk, hogy szúrópróba-szerűen ellenőrizzük a tisztaságukat, de – meglepetésünkre – nem találtunk olyan vécét a fesztiválon, ami olyan állapotban lett volna, hogy ne használtuk volna nyugodt szívvel. Ezeket a vécéket ugyanis hajnaltól késő délutánig folyamatosan tisztítják, napi négyszer ürítik, és szagtalanító-fertőtlenítő vegyszerrel kezelik a tartályokat.

A mobilvécé-piac másik új tényezője a mobilpiszoár, ami néhány éve már Magyarországon is megjelent, függetlenül attól, hogy Solti András elmondása szerint itthon kissé még ódzkodnak tőle az emberek, bár nyugaton kifejezetten népszerűek. Ez a nyitott, kúp alakú installáció egyszerre három férfit tud kiszolgálni. A privát szférát két kis fal is takarása biztosítja oldalról. Ezek az ideiglenes piszoárok nyugaton az utcákon is megjelentek, mert – például Bécsben - hétvégenként jó szolgálatot tesznek a bulinegyedekben. Kár, hogy nálunk ezt még senki nem találta ki, mert a bulinegyedre bizony ráférne.



Mit nem nevezünk mobilvécének?

A Szigeten a hagyományos mobilvécéken kívül még kétféle illemhelyet próbálhat ki a fesztiválozó - már ha jogosult a használatukra. Az egyik legelterjedtebb, és talán legjobban kedvelt lehetőség, a konténer szaniter, amit ugyancsak mobilvécének szokás nevezni, azonban működése teljesen eltér távoli unokatestvéréétől. A Szigeten lévő konténerek 16 fülkéből állnak, oldalukon pedig késmosó és tükör is található, valamint kedves kis galambdúc-szerű fabódéban korlátlan mennyiségű wc-papír áll rendelkezésünkre. A fülke ajtaja mögött rendesen öblíthető angol vécé rejtőzik. Ezeknek a szennyvízelvezetése is különbözik a hagyományos mobilvécéétől, ugyanis a vízvezetékrendszerre vannak rácsatlakoztatva. Nem meglepő, hogy a fesztiválozók körében ez a fajta illemhely volt a legnépszerűbb, Például sokan ide járnak reggelente fogat mosni.

Csakhogy egy átlagos fesztiválozó nem jut be a legexkluzívabb pisildébe, ami – nem meglepő módon – az olyan fellépők privilégiuma, mint például Ed Sheeran. Ezek a nagyszínpadok backstage részein találhatóak, és szinte minden – sőt még több is – megtalálható benük, mint amit otthoni fürdőszobánkba kívánhatunk. Ez a fajta illemhely is konténerben található, azonban a belterét tervező szakemberek ezt a tényt ügyesen álcázták. A falat krémes-narancssárgás színű burkolat fedi, a vécécsésze porcelán, a mosdókagyló üvegből van, mellette pedig tiszta kistörülköző vár. A legmeglepőbb dolog viszont rögtön a vécékonténerbe való belépéskor fogadja a belépőt: a férfi és női vécét elválasztó előtérben ugyanis egy közepes méretű tévé köszön ránk. Mindezek mellett a luxusvécé igény szerint fűthető és légkondicionálható.

Bónusznak számítanak a mozgáskorlátozottaknak, látássérülteknek fenntartott nagyobb méretű mobil- és konténervécék, amelyek főleg a nekik berendezett kempingekben vannak elhelyezve, és értelemszerűen csak ők használhatják őket. Mivel az ilyen vécét használók általában kénytelenek ülve végezni dolgukat, ezért ennél a vécétípusnál a még inkább odafigyelnek a higiéniára. Ezeket a vécéket talán még Ed Sheeran se használhatná, de legalábbis nem lenne szép tőle.

Titkos bulibejárat vagy átlagos budi?

Mivel fesztiválról beszélünk, ezért a vécék a megszokottól egészen eltérő szerepköröket is betölthetnek. Az előző két évben feltűnhetett néhány fesztiválozóknak, hogy ha egy bizonyos vécébe bement valaki, más jött ki helyette. Egy idő után kisült, hogy az egyik mobilvécé titkos rave parti bejárata volt. Bár ez még belefér a rendeltetésszerű használat fogalomkörébe, sajnos idén nincs ilyen vécé, hiába keresik a fesztiválozók.

Egy másik kardinális kérdés, hogy a bulizók miket hagynak a vécékben. A takarítók leggyakrabban gumióvszerrel, egészségügyi betétekkel, tamponokkal találkoznak, ezeket viszont a legkülönbözőbb helyeken találják meg, például a fülke tetején. Ők viszont csak a tartályon kívüli dolgokkal foglalkoznak, szóval aki esetleg a telefonját ejtené a vécébe, az búcsúzzon el tőle örökre. A fellépők által otthagyott dolgokról nem sok mindent tudtunk meg, csak annyit:

Madonna annak idején egy 50 centis Mária szobrot hagyott a vécében maga után.

Sajnos az is elég elterjedt, hogy a fesztivál résztvevői eltulajdonítják a vécé egyes darabjait. Az egyik legnépszerűbb alkatrész az ülőke, amit néhányan előszeretettel néznek trendi kiegészítőnek. Solti András szerint az sem ritka, hogy egy egész vécékagylót lovasítanak meg.

Fotó: Varga Jennifer

Miután lezajlott a fesztiválszezon, a sokat látott vécék pihenni térnek. A nyári időszak után minden megrongálódott példányt megjavítanak vagy kicserélnek, a többit pedig folyamatosan karbantartják. Téli álmuk októbertől áprilisig tart, ami alatt hozzánk hasonlóan várják év közben, hogy újra mehessenek fesztiválozni.