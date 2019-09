Cardi B-t szexuálisan zaklatta egy fotós

Az énekesnő az Untold Stories of Hip Hop című műsorban idézte fel azt az esetet, amikor egy magazin számára kellett modellt állnia, és a fotósuk elég egyértelmű utalásokat tett, és a péniszét mutogatta.

Megkérdezte, hogy tényleg benne akarok-e lenni a magazinban, majd előkapta a farkát. Rohadtul mérges voltam, szinte megőrültem a dühtől. És tudod, hogy mi a legdurvább? Szóltam a magazin tulajdonosának is, aki nem értette, hogy mi a bajom ezzel...

Cardi B az interjúban nem nevezte meg sem a fotóst, sem a magazint, és azt sem, hogy mikor történt az eset. Hozzátette, manapság már nem kerül ilyen helyzetbe, mert tudják, hogy azonnal felkerülne a sztori az Instagramjára, és nem fogná vissza magát. Elmondta azt is, sok nőnek vannak még hasonló tapasztalatai, sokakat alázták már meg, de valószínűleg ha szót emelnének, akkor megkapnák, hogy ők olyan lányok, szóval kit érdekel, min mentek keresztül.

Hollywood és a világ 2017-ben kezdett el jobban foglalkozni a szexuális zaklatás témájával, ekkor jelentek meg az első hírek arról, hogy Harvey Weinstein, a Miramax alapítója több nőt is zaklatott a kilencvenes évek óta, és pár hónappal később létre is hoztak egy akciócsoportot a szexuális zaklatási ügyek felderítésére. Az ő lebukása indította el a #metoo-mozgalmat, nemrég pedig megjelent a New York Times két riporterének könyve a Weinstein-botrányról.



