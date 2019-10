Bűnösnek találták a két bandatagot, akik ellen Tekashi 6ix9ine vallott

Két olyan férfit is bűnösnek talált a bíróság, akik ellen a világ egyik legismertebb Youtube-rappere, Tekashi 6ix9ine szolgálatot bizonyítékot. Anthony Ellison és Aljermiah Mack is tagja a Bloods banda egyik alszárnyának, a Nine Trey Gangstersnek, és mindketten szervezett bűnözéssel kapcsolatos vádak miatt kerültek bíróság elé. Ítéletük akár életfogytiglani börtönbüntetés is lehet. - írja a NME.

Tekashi 6ix9ine állítása szerint úgy került kapcsolatba a Nine Trey banda két tagjával, hogy a GUMMO című számának videoklipjéhez keresett hiteles arcokat, és egyik közös barátjuk, Sego Billy bemutatta őket egymásnak.

A rapper azért vállalta, hogy vall ellenük, mert így szeretne csökkenteni saját büntetését. Tekashi 6ix9ine, polgári nevén Daniel Hernandez 2019 tavaszán kilenc vádpontban bűnösnek vallotta magát, és ugyan ezek miatt akár 47 évre is rács mögé küldhetnék, könnyen lehet, hogy a vádalku miatt már 2020-ban szabadul. Hernandezt még 2018. november 19-én tartóztatták le, és állítólag már másnap úgy döntött, hogy együttműködik a hatóságokkal.

Amennyiben szabadon engedik, valószínűleg nemet mond majd a tanúvédelmi programra, ugyanis szeretné folytatni a zenei karrierjét. Ha mégis vállalná, hogy eltűnik a világ, akkor biztos, hogy meg kellene változtatni a külsejét, ami a színes hajjal, az arcát is borító tetoválásokkal és a színes fogékszerekkel a védjegyévé vált.