Közel 300 ezer ember búcsúzhat el Karel Gott-tól Prágában

Közel 300 ezer embert várnak Karel Gott búcsúztatására Prágában, írja az Expats CZ nevű cseh oldal. Az október elején elhunyt énekest a prága Zofin-palotában ravatalozták fel, és a hírek szerint rengetegen érkeznek majd Németországból is leróni a tiszteletüket az énekes előtt.

Karel Gottól reggel 8 és este 10 között inthetnek búcsút a rajongók, és a várható tömeg miatt a prágai hatóságok kiemelten kezelik az eseményt. A Szent Vitus-székesegyházban külön virrasztást is tartanak a meghívottaknak reggel 11-től, amit az emberek több óriáskivetítőn is követhetnek majd, illetve a cseh állami tévé is közvetíti. A dolgokat bonyolíthatja, hogy ma játszik egymással a cseh és az angol válogatott, ezért az angol huligánok miatt még magasabb a rendőri készültség.

A Euronews tudósítása szerint reggel óta óriási sorok kígyóznak a helyszínen, és egyáltalán nem biztos, hogy este 10-ig mindenki sorra kerül. Az Expats CZ cikkével szemben a Euronews szerint "csak" 100 ezres tömegre lehet ma számítani.