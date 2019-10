Kanye Westnek Isten térítette vissza az adóját

Kanye West 68 millió dollár (közel 20 milliárd forint) adóvisszatérítést kapott idén, azonban szerinte ez nem az állami adórendszernek, hanem magának Istennek köszönhető, derült ki a Carpool Karaoke műsorában.

A Carpool Karaoke James Corden autós műsora, amit azonban autó helyett most repülőn tartottak. A vendég a Grammy-díjas rapper, Kanye West volt, aki arról beszélt, hogy megtérése óta az anyagi helyzete is javult. Szerinte Isten őt használja arra, hogy megmutassa magát, ez látszódik abból is, hogy West idén 68 millió dollár adóvisszatérítést kapott - ami szerinte egyértelműen Isten megjelenési tervének a része volt.

West pálfordulása óta egyébként már mesélt arról, hogy majdnem abbahagyta a rappelést, mert azt hitte, az a Sátán zenéje - végül lelkésze győzte meg arról, hogy zenei tehetségét inkább fordítsa isten szolgálatába. West így is tett, október 25-én megjelent Jesus is a King című albuma is ennek hatására készült. Egyébként egy másik műsorban azt is elmondta, hogy az albumon szereplő embereket külön megkérte rá, hogy házasság előtt ne szexeljenek.