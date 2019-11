A Carson Coma klipjében benne van a televíziózás összes mocska

Megjelent a Carson Coma harmadik klipje, a Peti és Énben a zenekar felidéz mindent, amitől az átlag magyar televíziófogyasztó gyomra görcsbe rándul: kínosan kacagó talkshowk, szerencsétlenkedő szilveszteri éneklések és tapsikáló nézők, vagy a második évezred kvízes műsorainak a csúcsa, a hívjon most, ha tudja a választ a Frappáns Fejtörőre!

A Carson Coma első EP-je 2017-ben jelent meg, azóta 2019-ben Corduroy Club című nagylemezüket is kiadták. Peti és én című számuk klipjében tőlük nem szokatlan módon (sitcomokat feldolgozó klipjükről itt írtunk) nyúlnak újra a televíziózáshoz, ráadásul most a második évezred elején virágkorát élő, alacsony költségvetésű kelet-európai, balkáni és hazai televíziózás műsorait dolgozták fel. A klipet Bolla Kolos rendezte, Komróczki Diána fényképezte, ők készítették a korábbi, sitcomokat feldolgozó Song About My Grandpat is, ami a 04. Magyar Klipszemlén fődíjas is lett. Na, de visszatérve tenyérjóslásra, pandamacikra és híradóra:

A Peti és én a zenekar dobosa, Héra Barnabás gyerekkorát idézi fel:

A Peti És Én minden báty és nővér dala, akiknek bár gyerekkorukban teljesen elegük volt a kistesójukból, azért vele csinálták a legnagyobb hülyeségeket. Mi például az öcsémmel mindig bombákat akartunk gyártani egy kis Technokolból és tönkrement játékok maradványaiból, ami nyilván nem jött össze; viszont a Nagypapánk Színes Mai Lapjaiból és Blikkjeiből kitépett pucér nős képeit a folyékony ragasztó segítségével előszeretettel ragasztottuk be egy kockás füzetbe.

A dalhoz is az adta az ihletet, hogy Barnabás megtalálta ezt a füzetet. A klipben egyébként a gyerekkori emlékek mellett megjelenik a Csaknekedkislány két tagja, Csepella Olivér és Konsiczky Dávid, illetve a FOMO című film női főszereplője, László Panna is. A Carson Coma november 30-án ünnepli első születésnapját az Akvárium Klub Kishalljában, ahol a Peti és Én mellett egyéb új dalokat is bemutatnak.