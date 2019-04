Amikor összekeverik a Família Kft-t a Rém rendes családdal

Elég sok változás történt a Carson Coma zenekar életében azóta, hogy írtunk az első EP-jükről. Megváltozott a zenekar összetétele, a zene is kicsit más irányt vett, és hamarosan érkezik az első nagylemez is, azonban még előtte mutatunk egy olyan klipet tőlük, ami egy az egyben megidézi a '80-as, '90-es évek félórás amerikai sitcomjait, mint a Rém rendes család vagy a Jóbarátok.

A klip egyébként az amerikai sitcomok világát vegyíti kicsit a magyarral, mintha összeturmixolnánk a Família Kft-t a Rém rendes családdal vagy a régi élő szereplős Nickelodeon-sorozatokkal. A klipet Lippai Balázs rendezte és Komróczki Dia volt az operatőr, a szereplők pedig a Carson Coma tagjai, de felbukkan benne Vincenzo Pellecchia a Bozo zenekarból és László Panna is, akit legutóbb a Middlemist Red klipjében lehetett látni, illetve szerepel az első magyar Z generációs nagyjátékfilmben is majd.

A Song About My Grandma c. számot egyébként az énekes, Fekete Giorgio nagymamája ihlette.

A lemez megírásának egyik utolsó napján elmentem ebédelni a nagymamámmal, aki szinte rögtön a közepébe vágott a mondanivalójának: 50 évnyi frusztrált házasság után végre a válás mellett döntött, már el is költözött otthonról. Nem mellesleg, másnap már indult egy hónapra valami barátnőjéhez a Mátrába, hogy majd fürdőkbe járnak és utazgatnak.

- meséli a frontember, aki kitér arra is, hogyan hatott ez a beszélgetés magára a dalra.

Teljesen lepadlóztam, én abban nőttem fel, hogy a Mama és a Papa utálják egymást, de ez a helyzet, ezt kell elfogadni, ez így van örökérvényű és pont. Most meg végre tettek saját magukért, boldogok, és ez baromi jó. Úgy gondolom, hogy ez a történet pontosan rávilágít arra a fő üzenetre, amit mi zenekarként közvetíteni akarunk: mindennek megvan a maga sötét és a maga napos oldala, és noha a sötétet könnyebb meglátni könnyebb, le kell győzni a lustaságunkat, és megtalálni a pozitívumot is. Hogy ez mit jelent? A nagyszüleim megélhették volna tragédiaként is a válást, de túltették magukat és felülemelkedtek a hasztalan dolgokon. Most igazán boldogok. Akkora hatással volt rám ez az egész, hogy az étteremből egyenesen a próbaterembe mentem, ahol Barnabással, a dobosunkkal egy óra alatt meg is írtuk az egész szöveget.

A zenekar Corduroy Club című nagylemeze jövő héten jelenik meg, és először nálunk lesz hallható, az új albumot élőben pedig legközelebb május 18-án lehet hallani a Kobuciban, ahol a Carson Coma a Blahalouisiana vendége lesz.