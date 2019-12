Meghalt Gershon Kingsley, az elektronikus zene egyik úttörője

Családja Facebookon jelentette be, hogy 97 éves korában meghalt az elektronikus zene egyik legnagyobb hatású úttörője, Gershon Kingsley.

Kingsley 1922 október 28-án, Bochumban született Götz Gustav Ksinski néven. 15 évesen, 1938-ban hagyta el Németországot, hogy csatlakozzon egy kibuchoz, ahol megtanult zongorázni. Miközben a Haganah paramilitáris szervezet tagja volt, rendszeresen zongorázott Tel Aviv és Jeruzsálem klubjaiban különböző jazz kombók tagjaként, illetve Jeruzsálemben egy konzervatóriumban képezte magát tovább.

A családja eközben Kubába szökött a náci Németországból, majd letelepedtek az Egyesült Államok területén, miután megkapták a letelepedéshez szükséges papírokat. Kingsley itt találkozott velük 8 év után.

A zenész első sikereit a három éve elhunyt Jean-Jacques Perrey-vel közös Perry and Kingsley duóval aratta, akivel két lemez után elváltak útjaik.

A duó The In Sound From Way Out című albuma sokaknak onnan lehet ismerős, hogy a Beastie Boys is használta a lemez címét és arculatát egy saját lemezükhöz a kiadó engedélyével. Ellenben a Smash Mouth listavezető slágere, a Walkin’ On The Sun című száma egy pofátlan Perry and Kingsley-nyúlás: a zenekar a Swan's Splashdown nyitótémáját reciklálta anélkül, hogy arra bármilyen engedélyt kértek volna.

Kingsley legismertebb műve azonban mégis a Popcorn című szám, amit a fél világ feldolgozott, elsőként a Hot Butter, de játszotta Jean Michel Jarre és Aphex Twin is.

Kingsley a Moog szintetizátorok egyik legnagyobb ismerője és virtuóza volt. Az önmagát a Szaturnusz szülöttjének valló jazz-mágus Sun Ra is az ő stúdiójában kísérletezett először szintetizátorokon, amiből az egyik legkiemelkedőbb lemeze, a My Brother The Wind is született. Sun Ra-ra a későbbiek folyamán is nagy hatással volt a Kingsley stúdiójában eltöltött idő, ő volt az első jazz zenész, aki a Moog szintetizátorokat jazz környezetben használta a műfaj határait feszegetve, és gyakran túl is lépve.