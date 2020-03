Egy ghánai utazás szülte Magyarország első afrobeat-lemezét

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Egy alkalmi produkcióból született meg Magyarország első és egyetlen afrobeat-zenekara, a Mabon Dawud Republic, amelynek bemutatkozó nagylemezén afrikai zenészlegendák is közreműködtek. A csaknem egy osztálynyi zenésszel készült anyag a Stenken hallható először.

A Mabon Dawud Republic 2017-ben alakult, majd a Trafóban debütált a saját maguk szervezte első budapesti Felabration-eseményen, amelyen az afrobeat úttörőjeként és emberjogi aktivistaként egyaránt ismert nigériai zenész, Fela Kuti munkássága előtt tisztelegtek – a koncerttel az Index videós anyagban foglalkozott.

A Qualitons, a SoulClap Budapest, a Jü és a Zuboly zenekarok tagjaiból verbuválódott csapat azóta – a koncertezés mellett – saját számokból álló repertoárt épített, illetve eljutott Ghánába, ahol többek között a műfaj élő legendájának számító Pat Thomasszal is koncertezett és stúdiózott. Az ott született felvételek adják a most megjelenő album gerincét. A lemezen közreműködik még többek között a Felabration-emlékestek megálmodója és utazó nagykövete, Fela Kuti egykori billentyűse, Dele Sosimi, illetve a már több budapesti színpadot is megjárt Stevo Atambire.

Ghánába logisztikai okokból csak a zenekar egy része, összesen kilenc fő tudott kimenni. Élő Márton és Sena Dagadu hívtak meg minket az általuk szervezett Connection koncertre a Hungarian Cultural Week keretein belül. Az esemény különlegessége az volt, hogy minden magyar zenekarnak volt egy hete felkészülni egy közös koncertre helyi előadókkal. Így ismerkedtünk meg Pat Thomasszal is. A brigád nagy része a fesztivál hetére ment ki, páran viszont már egy héttel előbb kint voltunk, hogy dobleckéket vegyünk a tengerparton. Pat Thomasszal fantasztikus élmény volt együtt dolgozni, örökre szóló megható pillanat volt, amikor először lépett be a próbaterembe, és először zenéltünk együtt. Kifejezetten inspiráló volt munka közben látni őt, elképesztő energiája van, és a korát meghazudtoló módon énekel

– mondja az Indexnek a Mabon Dawud Republic billentyűs-perkása, Bognár Szabolcs.

Az anyagot itt lehet meghallgatni:

A hétszámos, cím nélküli bemutatkozást a zenekar első 7 inches kislemezét is kiadó Budabeats Records jelenteti meg – itt jött ki néhány éve a Görbe Nórával forgott Linda című sorozat zenéje is. Az anyag limitált számban vinil formátumban is elérhető. A lemezbemutató koncert március 7-én, szombaton, lesz a Trafóban, amit egy afrikai zenés buli követ majd.