Feloszlik, búcsúturnéra indul a Kistehén

Utolsó turnéjára készül a Kistehén: a közel húsz éve létező zenekar tagjai úgy döntöttek, befejezik a közös munkát. Kollár-Klemencz László csapata július 30-án adja majd az utolsó budapesti koncertjét a Budapest Parkban, de mielőtt végleg elköszönne a közönségtől, még utoljára beleveti magát a hazai fesztiváléletbe.

A zenekar közlése szerint a tagok közösen döntöttek a befejezés mellett: egymást és a közös játékot töretlenül szeretik és tisztelik, de úgy érzik, a Kistehénnel mindent elmondtak, amit szerettek volna, egyénileg pedig szeretnének "új játszóterek után nézni", szóló- és egyéb zenekari projektekbe átmenteni a kreatív energiáikat.

A Kistehén ráadásul úgy érzi, hogy a zenekar pályájának valószínűleg legszabadabb, legvadabb lemezével – a 2018 decemberében megjelent Bocsánattal – a háta mögött köszönhet el a rajongóktól.

Ez az anyag önálló, szabad, kísérletező, műfajok határait feszegető, mind zenében, mind szövegben. Nincsenek tabuk, ezért nincs is mit ledönteni, eleve ott hevernek a földön

– mondta a Stenken debütált anyagról Kollár-Klemencz László, aki a Kistehén előtt a legendás Andersen zenekarban is zenélt. Előtte egy tévéinterjúban úgy fogalmazott, hogy az akkor még megjelenésre váró Bocsánattal elértek a falig, ami után elég nehéz lesz új lemezt írni. Most már tudjuk: nem is fognak.

A Kistehén 2002-ben egy animált karakterként született meg, amely két évvel később életre hívta Kollár-Klemencz László zenekarát, amely egy időben Zene a nyulaknak és Kistehén Tánczenekar néven is futott, egy ideje azonban simán Kistehénként létezik. A zenekar a fennállása során hét albumot jelentetett meg, turnézott Európában és Amerikában, elnyert több hazai és külföldi díjat, valamint számos válogatáslemezre is felkerült.

Kollár-Klemencz László – aki épp tavaly tavasszal, a Bocsánat megjelenése után volt a Stenk Podcast vendége – és a zenekar július 30-án (egy csütörtöki nap) adja majd budapesti búcsúkoncertjét a Budapest Parkban, ahol a zenekar csütörtöki közlése szerint több vendéget is színpadra szólítanak majd – aztán ezt is elviszik magukkal.