Billie Eilish és Mariah Carey online koncerten gyűjtenek a vírus elleni küzdelemre

Billie Eilish, Mariah Carey és Alicia Keys is részt vesznek az iHeart Living Room Concert for America nevű jótékonysági koncerten hétvégén, írja a BBC. A koncerten a koronavírus-járvány miatt súlyos helyzetbe került amerikai családoknak gyűjtenek pénzt. Természetesen a vírus terjedése miatt nem hagyományos koncert lesz, hanem online, a sztárok mindannyian a saját házaikból jelentkeznek be, és onnan adják elő a produkcióikat. A házigazda Elton John lesz, fellép még Tim McGraw, a Backstreet Boys és a Green Day frontembere, Billie Joe Armstrong. A koncertet a Fox tévécsatorna és amerikai rádióadók is közvetítik.

Egy másik online jótékonysági koncert is szerveződik hétvégére, ennek James Corden, a Late Late Show házigazdája lesz a műsorvezetője, aki egyébként a garázsából fog bejelentkezni az élő adásba. A Homefest nevű koncerten a sztárok szintén otthonról jelentkeznek be. Ebben a CBS-en látható műsorban többek között Billie Eilish, a bátyja, Finneas, Dua Lipa, Andrea Bocelli olasz tenor és John Legend lépnek fel. Az összegyűjtött pénzt az amerikai járványügynek és egy gyermekétkeztetési alapítványnak szánják.

James Corden műsora egyébként hetek óta szünetel sok más tévés produkcióhoz hasonlóan.

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!