Molnár Réka A rocksztár

Már majdnem 30 éve zenél, de mindig azt érezte, ezt sosem tudná megunni. Az évek során persze rájött, hogy kicsit talán mégis. Mindig ugyanaz történik, viccelődhetne magában azzal is, hogy mindig ugyanaz a nóta: felszívni egy csíkot az asztalról, aztán reflektorfény, fiatal lányok heves sikítozása, a koncert után pedig egy egyre remegőbb kézzel kitöltött feles whisky a backstage hűtőjéből. Szar, szar, de ingyen van - hajtogatta ilyenkor, mielőtt a második kört öntötte volna.



Életében először fordult elő vele, hogy otthon kellett maradnia. Persze, ha az online fellépés sincs, akkor végképp rábaszott, gondolta. Először azt hitte, hamar lecseng, kicsit pezsdítette is az újdonság és az, hogy végre, most először kiállhat valakik mellett. Azt hitte, ettől legalább kicsit más lesz minden. Hetek után rájött, hogy talán mégsem. Megint mindig ugyanaz történt, ugyanaz a nóta, nevetett ezen magában a kanapén ülve: felszívni egy csíkot a dohányzóasztalról, aztán az adáshoz szobalámpa fénye, fiatal lányok heves kommentjei az élők alatt, a koncert után pedig egy egyre remegőbb kézzel kitöltött feles whisky a konyha hűtőjéből. Szar, szar, és még ingyen sincs - hajtogatta ilyenkor, mielőtt az üvegbe belehúzott volna.



Vasárnap óriási otthonzenélős gigakoncerttel gyűjt adományokat és támogatja a kórházi dolgozókat a WHO – írja a BBC. A szegénység ellen küzdő Global Citizennel közösen szervezik meg a One World: Together at Home nevű eseményt, és Lady Gaga is részt vett a fellépők kiválogatásában.

A nyolc órás stream közben több mint száz zenész, színész, híresség és tévés személyiség lép fel, a házigazda Steven Colbert, Jimmy Kimmel és Jimmy Fallon lesz. Fellép majd többek között Elton John, Idris Elba, Bill és Melinda Gates, David és Victoria Beckham, Matthew McConaughey és Lewis Hamilton.

A koncertet két formában lehet majd követni. Az interneten több szolgáltató is streameli a nyolc órás koncertet (például Amazon Prime Video, Facebook, Twitch) ezek április 18-án szombaton este nyolckor indulnak. Április 19-én este 7-től az RTL Spike-on, 8-tól az MTV-n, 11-től pedig a Comedy Centralon is leadják a koncertet, bár a tévében csak egy két órás közvetítés megy majd.

A vállalati támogatásokból befolyt összeg a WHO COVID-19 elleni alapjába megy. A koncertek, fellépések között kórházi dolgozók történeteit is bemutatják majd.

Az fellépők névsorát és azt, hogy hol, mikor tudja megnézni a koncertet itt találja.