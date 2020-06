A Spotify, a Youtube, az Apple és az Amazon is tüntet George Floyd halála miatt

Világszerte meghirdették a Blackout Tuesdayt, azaz nagyjából az Elsötétülés Keddjét: kedden rengetegen nem használják a közösségi médiás fiókjaikat, csak egy-egy fekete négyzetet tesznek közzé, hogy ezzel csatlakozzanak a George Floyd halála miatti gyászhoz és tiltakozássorozathoz.

A fekete George Floyd az után halt meg, hogy egy fehér rendőr perceken keresztül a nyakán térdelt, hiába kért segítséget és jelezte Floyd többször is, hogy haldoklik. Az eset országos tüntetéshullámhoz vezetett az Egyesült Államokban.

Az akcióhoz a Spotify, a Youtube, az Apple Music és az Amazon Music is csatlakozott. A Spotify bizonyos zenei listáit és podcastjeit megtoldja egy 8 perc 46 másodperces csenddel: pontosan ennyi ideig térdelt az eleinte csak kirúgott, később gyilkossággal megvádolt és letartóztatott rendőr Floyd nyakán.

Az Apple Music keddre leállította a szokásos Beats 1 nevű rádióműsorát, és helyette egy olyan csatornát reklámoznak, amely fekete alkotók zenéjét játssza. Az Amazon Music a Twitteren fejezte ki szolidaritását, és beszüntetik a közösségi médiás aktivitást keddre. A Youtube szintén kiadott egy tweetet, de a cég korábban már adakozott 1 millió dollárt egy egyenlőségért dolgozó civil szervezetnek.

Szintén a tüntetés és megemlékezés miatt állt le részben a zeneipar is kedden: két zenei producer, Jamila Thomas és Brianna Agyemang #theshowmustbepaused („a show-nak le kell állnia”) néven indított kezdeményezést, amely szerint kedden nem kellene zeneiari rendezvényeket – azaz a karantén alatt főleg online zenehallgató-partikat és más online eseményeket – tartani. A kezdeményezéshez olyan világhírű előadók csatlakoztak, mint a Rolling Stones, Quincy Jones vagy Billie Eilish.

A Blackout Tuesday ugyanakkor nem mindenki szerint jó ötlet: a CNN azok véleményét is szemlézte, akik szerint a jelenlegi helyzetben az a legfontosabb, hogy a közösségi média folyamatosan és hitelesen tudósítson a megmozdulásokról és tüntetésekről, de a Blackout Tuesday miatt egy átlagos közösségimédia-felhasználó profilja most semmi másból nem áll, csak fekete négyzetekből – épp, mintha minden információt cenzúráztak volna. Különösen nagy problémának tartják, hogy a legtöbben a #blacklivesmatter ("a feketék élete is számít") hashtaget is csatolják a fekete négyzetekhez, ami ráadásul célzottan az eseményekről való tudósítások "helyére" helyezi a fekete négyzeteket.