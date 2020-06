A Tankcsapda a rájuk szabott kormányrendeletről: Gyurcsány Ferencnek is megköszöntük volna

Először reagált a Tankcsapda együttes arra, hogy a kormány gyakorlatilag személyre szabottan rájuk írt egy kormányrendeletet, kimondva, hogy csak azon a két napon szabad az országban autós koncerteket tartani, amikorra a Tankcsapda már előzőleg úgyis hirdetett két ilyet.

Itt igazából arról van szó, hogy mi kitaláljuk az ötletet, a Mol-nak mint főszponzorunknak pedig (…) nagyon tetszett ez az ötlet. Innentől kezdve egy rahedli emberen és ügynökségen keresztül elkezdődik ennek a szervezése. És valahogy, én megmondom őszintén, egyikünk sem tudja pontosan, hogy, de valahogy sikerült elintézni, hogy két napra – ahogy megtudtuk, teszt-jelleggel, hogy ki legyen próbálva, működik ez a rendezvény, beválik-e – meg tudjuk csinálni ezeket a koncerteket.

Az együttes ennyit mondott konkrétan a koncert szervezéséről az eseményekre reagáló 41 perces videóban, az tehát nem derült ki, melyik résztvevő milyen egyeztetéseket folytatott a kormány mely tagjaival, vagy hogy mi hangzott el ezeken a tárgyalásokon.

Sidlovics Gábor, azaz Sidi, az együttes gitárosa azt is elmondta: a Tankcsapda három tagja „nem kapott és nem is kért” fellépti díjat a koncertekért, csak annyit kértek, hogy a stáb tagjai – akiknek a járvány miatt amúgy is alig van vagy egyáltalán nincs munkájuk – kapjanak fizetést.

Az együttes tagjai közölték: kikérik maguknak, hogy egyes

jöttment senki szarházi köcsögök

azt mondják róluk, lefeküdtek a kormánynak, miközben ők csak adni akarnak a közönségnek, akár a koncerttel, akár azzal, hogy a napokban összegyűjtöttek 2 millió 250 ezer forintot a koronavírus-járvány miatt rossz helyzetbe került debreceni családoknak.

Kijelentették azt is:

soha nem voltak és soha nem is lesznek fideszesek,

és ezt tudja róluk a debreceni jobboldali városvezetés is, de a lokálpatriotizmus miatt hajlandóak együttműködni a politikusokkal, ahogy ugyanezt tennék, ha nem debreceniek lennének, hanem más, akár baloldali vezetésű városból származnának.

Közölték azt is, hogy ha Gyurcsány Ferenc tette volna lehetővé az autós koncert megtartását, akkor azt mondták volna,

Feri bácsi, nagyon szépen köszönjük,

így viszont Orbán Viktornak köszönik meg. Hozzátették: a pár hónappal korábbi, közönség nélküli, élőben közvetített koncertjüket „pont Kósa Lajos” fújatta le, így végül az utolsó pillanatban kellett új helyszínt keresniük hozzá.

Reagáltak arra is, hogy a néhai NOX együttes énekese, Péter Szabó Szilvia a Tankcsapda autós koncertjei után közölte: neki már nem engedélyeztek egy hasonló autós turnét. A videóban erről azt mondták, nagyon szurkolnak az énekesnőnek, hogy neki is összejöjjön a dolog, de hát nem csoda, hogy nem engedélyezték a turnéját, hiszen a Tankcsapda koncertjeinek dátumain kívül semmikor máskor nem lehetett ilyen koncerteket tartani, és nem is igazán értik, hogyhogy ennek ellenére turnészervezésbe fogott az énekesnő. De úgy gondolják, épp az ő koncertjeik sikere teheti majd lehetővé, hogy mások is tarthassanak autós koncerteket.

A videó nagy része viszont nem a „Lex Tankcsapdáról” szól, hanem arról, mennyire „keservesen” rosszul esik nekik a sok negatív komment és újságcikk, például a 444.hu cikkei. A portál újságírói, mivel szerintük „tudnánk nevesíteni, kinek a fullajtárjai, ki van a háttérben”, ellenük próbálják hangolni az embereket, de „az Index bizonyos oldalai és újságírói” is uszítanak ellenük, mivel a zenekar szerint a két portál baloldali, ezért aztán „a 444 és az Index kutyái” azért kapják a pénzt, mert „neki kell menniük mindennek, ami jobboldali”, ők pedig jobboldali városban élnek.

Fejes Tamás, az együttes dobosa azt mondta, akik „egy tollal” ugrasztják egymásnak az embereket és rombolnak (hogy kommentelőkről vagy újságírókról van szó pontosan, az nem egyértelmű), azok

késes gecik, a legundorítóbb emberek a földön, a legtudálékosabb kis mocskok,

az pedig, ha valaki „egy kocsiban megbújva, ingyenjeggyel” élvezi az autós koncertjüket, de másnap megírják, hogy „az egész szar volt”, az szerinte „köpedelem, szánalom”.

Az autós koncertről mi is írtunk. A fentiek után némiképp meglepően a videóban az Index kritikáját Sidi korrektnek nevezte, ezzel kicsit összezavarva bennünket is.

