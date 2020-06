Aukciós rekordot döntött Kurt Cobain gitárja

6,01 millió dollárért (kb. 1,9 milliárd forint) kelt el a Nirvana egykori énekes-gitárosának a hangszere. Ez az összeg világrekordnak számít a gitárárverések történetében, írja az MTI.

Az előzetes becslések azt jósolták még májusban, hogy egymillió dollárért kelhet majd el az a gitár, amelyen Cobain alig négy hónappal halála előtt játszott az MTV Unplugged című műsorában.

A Martin D-18E típusú gitáron a Julien's Auctions szerint a zenész élőben játszott. A hangszer mellé az aukció nyertese megkapta a gitártokot is, illetve egy, a tokban lévő velúrbőr kis táskát. A Nirvana frontembere állítólag abban tárolta a heroint, amelynek élete utolsó éveiben már rabja volt.

A Julien's Cobain gitárja mellett a zenész egyéb tárgyait is elárverezték, ezek a Cobainhez közel álló vagy egykor vele együtt dolgozó emberektől származtak. Az aukciósház emellett továbbadott Prince egyik legendás Blue Angl-én is 563,5 ezer dollárért. Az előző árverésrekordot egyébként a Pink Floyd zenészének, David Gilmournak a gitárja tartotta: a fekete Fender Stratocastert 3,9 millió dollárért (1,2 milliárd forint) adták el egy New York-i aukción.