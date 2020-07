Két tinit is vádolnak a rapper, Pop Smoke megöléséért

Két felnőttet és két tinédzsert vettek őrizetbe az amerikai rapper, Pope Smoke megölésének gyanúja miatt, írja a Variety.

A rappert február 19-én ölték meg otthonában, a rendőrség ekkor annyit közölt, hogy egy fegyveres rablás során lőtték le a férfit. Pop Smoke, eredeti nevén Bashar Barakah Jackson 20 éves volt, februárban meggyilkolásával kapcsolatban még csak két elkövetőről tudott a helyi sajtó.

Most hétfőn jelentette be a Los Angeles-i körzet ügyvédi irodája, hogy nem kettő, hanem végül négy gyanúsított van az ügyben. Vádolnak egy 18 és egy 19 éves férfit betöréses gyilkossággal, a helyi rendeletek szerint rájuk akár halálbüntetést is kiszabhat a bíróság, az ő büntetésük következő hétfőn dől el. A két nagykorú mellett vádlott a betörés és a gyilkosság ügyében egy 15, illetve egy 17 éves fiú is. A rendőrség szerint az elkövetők nem tudták, ki pontosan az a Pop Smoke, a rapper közösségi oldalakra posztolt képei alapján akadtak a lakcímére.