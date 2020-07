Tankcsapda: Propaganda, hülye banda

Vasárnap este a Facebook-oldalán mutatta be a Tankcsapda azt a számot, amit a nyár elején, a lex Tankcsapda-botrány csúcsán harangozott be a zenekar egy indulatos videóüzenetben. „Ha valaki minket leköp, ne csodálkozzon, ha visszaköpünk” – mondta Lukács László frontember azon a felvételen, amin a trió „a jöttment senki szarházi köcsögöknek” üzent, akik szerint a Tankcsapda lefeküdt a kormánynak.

A zenekar a 41 perces adásban leszögezte: soha nem voltak és soha nem is lesznek fideszesek, ezt tudja róluk a debreceni jobboldali városvezetés is, de lokálpatriótaként hajlandóak akár politikusokkal is együttműködni. Hozzátették: ha Gyurcsány Ferenc tette volna lehetővé az autós koncert megtartását, akkor neki köszönték volna meg.

A (második) visszaköpés ideje másfél hónappal később jött el: a Plasztik József című dal – ami lényegében a Köpök rátok című szerzemény fiatalabb testvére – egyértelmű odaszólás a médiának, illetve azoknak az újságíróknak, akik a munkájukat végezve cikkben foglalkoztak a jelek szerint a Tankcsapdára szabott rendelettel, vagyis azoknak, akiket Fejes Tamás „késes geciknek”, a Föld legundorítóbb embereinek nevezett.

Felfuvalkodott firkászok csak Hazudoznak a holnapról. Loptad a múltad, a neved egy zéró, Vidéki gyökér, pesti kéró

– énekli a dalban a dalszöveget jegyző Lukács László.

A YouTube-on közzétett szám egy hosszú felvezetővel, némi magyarázattal indul. „Mit olvasol? Mit nézel? Kinek hiszel? Valósággá vált, hogy valótlanságot közölhet bárki konkrét tényként rólad. Görgeted a hazugságot, a gyűlöletet, a rosszindulatot. Kommentelsz, de mire? Posztolsz, de miről? Véleményt alkotsz, de azt sem tudod, mi van mögötte. Csúsztatások, álhírek, a média meg irányít, használ és kihasznál, szaporodnak a gátlástalan tartalomgyártók. (...)

Az »újságírók« (vannak kivételek), a »véleményhuszárok« (vannak kivételek), az arctalan senkik következmények nélküli ámokfutása és az emberek egymás közötti kíméletlen kommunikációja ihlette ezt a dalt. Ma már minden tett vagy vélemény gyűlöletet, irigységet szül, egyből rád fröcsögik a politikát. Ha véded magad és »visszaütsz«, magyarázkodsz. Hová vezet ez?!

A dalhoz klip is készült, ezt július 26-án, vasárnap, teszi majd közzé a zenekar. A Tankcsapda székesfehérvári autós koncertjéről ebben a cikkünkben számoltunk be – ez egyébként Sidlovics Gábornak, a zenekar gitárosának is tetszett.