Már nekünk is van James Bond-dalunk

James Bondra még várni kell, pontosabban a 25. Bond-filmre, melynek címe No Time To Die, ám egy magyar reklámfilmben addig is megidézik a brit 007-es ügynökfilmek zenei hangulatát.

Harmat Szabolcs és Szabó Ágnes Leave the Dark címmel írt egy dalt, Erdőhegyi Brigitta énekli, és ez akár egy Leave the Dark című James Bond-film zenéje is lehetne, de ilyen még nincs. Hangzásvilágában azonban tökéletesen passzol a titkosügynök-saga zenei világához.

Erdőhegyi Brigitta maga is feltűnik a kisfilmben. Az Indexhez eljuttatott levelében azt írja, hogy örömmel vett részt a projektben, majd így fogalmaz:

ez is egy újabb, szintén ritkaságszámba menő, különleges és megtisztelő nemzetközi felkérés. Külön boldogság, hogy nemcsak a zene magyar szerzők műve, de a film alkotásában is kizárólag magyarok vettek részt, hiszen ez nagy dolog mindenkinek.

A kisfilm érdekessége még, hogy James Bond karakterét a SportVerda műsorvezetője, Tordai István alakítja.

Erdőhegyi Brigitta más, nemzetközi hírű produkciókból is ismert. 2004-ben fellépett Sophia Loren olasz színésznő fia, Ifj. Carlo Ponti és Mészáros Andrea esküvőjén; 2006-ban énekelt Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió utolsó pártfőtitkára 75. születésnapján, de a Cotton Clubban is énekelt a Depeche Mode zenekar tagjainak.

A James Bond-filmek egyik központi kérdése amúgy nem csupán a főszereplő személye; az eddigi filmeket látva a Bond-dalok hangulata utólag mindig összekapcsolódik a 007-es egyéniségével, a történet esszenciájával.

A még mindig dobozban álló és a hivatalos bemutatójára váró 25. James Bond-film főcímdalát, a különösen érzelmes és balladisztikus hangulatú No Time To Die-t az amerikai énekesnő és dalszerző, Billie Eilish jegyzi, a társszerző Finneas O’Connell.

Az, ahogyan ez a dal hangzásvilágában tökéletesen illeszkedik minden eddigi Bond-film fő zenei motívumához, egy angol énekesnek, Monty Normannek köszönhető. Pontosabban a Bad Sign, Good Sign című, meglehetősen erősen ázsiai, indiai zenei hangzású dalának.

ÍME, A DAL. MOST BÁRKI KIPRÓBÁLHATJA AZT, HOGY FELFEDEZI-E BENNE A JAMES BOND-FILMEKRE JELLEMZŐ ZENEI MOTÍVUMOKAT:

Ha a Bond-motívumot mégsem könnyű felismerni eredeti környezetében, Monty Norman azt is megmutatja, hogyan is formálódott, alakult ki a végső hangzás. Így persze már minden egyszerű és világos.