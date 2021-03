Grammy-gála: a járvány ellenére is összegyűlt a zeneipar krémje

Magyar idő szerint hétfő hajnalban tűzték műsorra a 63. Grammy-díj-átadót. A zeneipar legnívósabb eseménye a nézők szerint nem ment zökkenőmentesen. Igaz, hogy a 2021-es díjátadó szezon online zajlik, de az idei Grammy még a rendhagyó körülményekhez képest is kissé amatőrre sikeredett. Az elő show legalábbis biztosan.

Háborog a közösségi média, röpködnek a „szebbnél szebb” jelzők. A legfőbb kategóriákban Amerikában csak este hirdettek győztest, így a nagybetűs átadó nálunk hajnali 1 órakor kezdődött. Igen ám, de Grammy-díjat 83 kategóriában hirdettek, így az elismerések nagy részét, azaz több mint 70 díjat már korábban kiosztottak.

Díjat nyert Beyoncé 9 éves lánya, Blue Ivy. Lady Gaga és Ariana Grande behúzták a legjobb popduó-kategóriát. A 19 éves Billie Eilish sem tért haza üres kézzel. A show-t a Grammy Awards élőben közvetítette, a műsorvezető Jhené Aiko volt. A díjátadó ezen része jócskán megosztotta a közönséget.

A Grammyt nem érdekli senki más, csak a fehér popsztárok. A nyertesek köszönetmondását nem adják a televízióban, a műsorvezetők rasszisták, a neveket helytelenül ejtik ki, a hangzás és a képminőség borzalmas, folyton akadozik az adás. Keserű szájízzel nézem ezt a tiszteletlenséget

– írta egy Twitter-felhasználó.

Tudniillik, akármennyire is fájó leírni, de a díjak zömét ismeretlen, nulla reklámértékkel rendelkező zenészek kapták, ráadásul rengeteg külföldi előadót is jelöltek, akinek a neve ugyebár nem az angol nyelvre illik… Sokak szerint a Grammy szervezői nem is fáradoztak azon, hogy a tévében is leadják a kevésbé felkapott nyertesek neveit. (Persze ez az opció sem megvalósítható, mármint az, hogy egész nap a díjátadó menjen a CBS-en. Ennyi győztest kihirdetni hosszú órákba telik…)

A nagybetűs ceremónia

Az elő show bár gyengére sikeredett, a Trevor Noah vezette főműsor atmoszférájára nem lehetett panasz. Mintha csak egy tehetségkutatóra kapcsolt volna át az ember, olyan családias hangulatban vette kezdetét a ceremónia. Elsőként Harry Styles lépett színpadra, aki felsőtestet villantva, egy zöld boával a nyakában adta elő Watermelon Sugar című számát. A brit közönségkedvencet a néhány órával korábban már díjazott Billie Eilish követte, aki everything i wanted című dalát énekelte el, méghozzá egy autó tetejéről. A fiatal tehetség után a Los Angeles-i csajbanda, a Haim, majd a texasi soulegyüttes, a Black Pumas zenélt.

DaBaby egy templomi kórust megszégyenítő körítéssel rappelt. A következő fellépőről, Bad Bunnyról kiderült, ő volt 2020 legtöbbet hallgatott előadója. Dua Lipa tetőtől talpig rózsaszínben lebegett be a színpadra, és énekelte el Levitating és Don’t Start Now című slágereit.

Zenélt a Bruno Marsból és Anderson. Paakból összeálló duó, a Silk Sonic is. Taylor Swift erdei manónak (vagy tündérnek?) sem utolsó, a produkciója egyenesen az erdőbe repítette a közönséget: a nézők a szentjánosbogarakkal keringőzhettek egyet. A ceremónián megemlékeztek a tavaly elhunyt zenei csillagokról, köztük Little Richardról és Kenny Rogersről is.

Mickey Guyton az első fekete előadónő, akit countrykategóriában jelöltek, így az ő előadása már önmagában történelmi eseménynek számított. Maren Morris és John Mayer produkciója legalább ugyanekkora siker volt. Post Malone is fellépett, és úgy tűnt, mintha egyenesen a viharfelhők tetején sétálna.

Megan Thee Stallion produkciójában a burleszk és a sztepptánc keveredett a hiphopzenével: felcsendült számos, TikTokon elhíresült dal, például a Savage és a Body is, na meg a Cardi B-vel közös WAP. És ha fenékrázás, akkor Cardi B sem maradhatott ki a buliból – Up című vadonatúj dalát vitte színpadra.

Lil Baby rendőrökkel és tüntetőkkel eljátszott műsora szintén a BLM-mozgalom előtti tisztelgés volt: még Joe Biden nevét is megemlítették, változást követelve az új elnöktől. Doja Cat nem keseredett el, hogy nem ő lett az év felfedezettje: futurisztikus előadásával mindenkit elvarázsolt.

A közösségi média egész éjjel lázban égett a dél-koreai bandáért – a rajongók kedvence minden bizonnyal a BTS volt. A fiúk Dynamite című dalukat adták elő. Az este utolsó fellépője Roddy Rich volt, aki zongora mögül muzsikált a publikumnak.

A főbb kategóriák díjazottjai

A legjobb új előadónak járó díjat Lizzo adta át, az elismerést pedig a slágert slágerre halmozó Megan Thee Stallion zsebelte be. És ha ez nem volna elég, a fiatal előadóművész Savage című zenéjének remixváltozata megnyerte a legjobb rapdal kategóriáját is.

Savage A Grammy idén igyekezett segítséget nyújtani a koronavírus-járványt megsínylő kluboknak, bároknak, zenei helyszíneknek. A legjobb countryalbum kategóriában JT Gray, a Station Inn tulajdonosa adta át a díjat a győztesnek, Miranda Lambertnek.

A legjobb pop szólóelőadás kategóriában Harry Styles és a Watermelon Sugar diadalmaskodott. Ez Styles legelső Grammy-díja, így a visszafogott nyilatkozat ellenére biztos nagy volt az öröme.

Watermelon Sugar Legjobb rap/ének együttműködés kategóriában Anderson .Paak Lockdown című dala győzött.

Lockdown Legjobb latinpop-album kategóriájában Bad Bunny lemeze, a YHLQMDLG vitte el a pálmát.

YHLQMDLG Az év dala a H.E.R. alkotása, a Black Lives Matter mozgalommal elterjedt I Can’t Breath lett.

I Can’t Breath 2020 legjobb popalbuma Dua Lipa lemeze, a Future Nostalgia lett. Nem is csoda, hiszen az album legtöbb kislemeze hatalmas siker volt.

Future Nostalgia Beyoncé történelmet írt, hiszen a legjobb R&B-előadás kategória megnyerésével – huszonnyolcadik győzelmével – ő lett a Grammy történetének legtöbbet díjazott női előadója.

Az év albuma Taylor Swift Folklore című lemeze lett. Igazi csapatmunka áll az album mögött, hiszen a díjat öten vették át, és még csak nem is az énekesnő volt az első, aki szóhoz jutott.

Folklore Az év felvétele kategória győztese Billie Eilish lett, méghozzá az című dalával, így az ifjú tehetség végül két díjat is hazavihetett.

A nyertesek teljes névsora elérhető a Grammy Awards honlapján.