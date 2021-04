Egy dal meg egy klip, ami már tényleg nagyon kellett! Végre egy dal, amitől jókedvünk lesz, amiben benne van minden, amit már nagyon várunk: zene, tánc, fesztivál, szabadság, élet!

A Lesz Még Itt Fesztivál az idei nyár himnusza lehet egy nagyszerű párostól: az Én meg a Péter egy budapesti székhelyű underground zenei társulás, amelyet 2020 nyarán alapított Müller Péter Sziámi és Bérczesi Róbert, akik húsz éve barátok, de valamiért most értek el külön-külön abba a lelkiállapotba, hogy a mentális útjaik egy ilyetén karmikus módon is keresztezzék egymást.

A most debütáló, Lesz Még Itt Fesztivál című dal és klip hiánypótló darab, korlenyomat, egyben optimista és pozitív üzenet a járványhelyzet szülte korlátozások időszakából.

Lesz még tánc és lesz még ének, újra minden test és lélek élni jár

– hallhatjuk a refrénben.

A zenét Bérczesi Róbert, a szöveget Müller Péter Sziámi jegyzi, aki ezt dalötletként egyébként először az egy éven át tartó, Napidal Sziámival közösségi dalszerző játékban tette közzé.

Fotó: Lesz Még Itt Fesztivál

Ahogy Bérczesi Róbert fogalmazott:

A szívünkben rengeteg sok szeretettel és reménységgel küldenénk ezt a dalt ezekben a nehéz időkben minden show-bizniszben dolgozó sorstársunknak a fesztiválok szervezőitől a színpadmestereken, menedzsereken, roadokon, sofőrökön, hangosítókon és fénytechnikusokon át egészen a pultosokig, takarítókig, pohár- és jegyszedőkig, beengedő és biztonsági emberekig, valamint magukig a zenészekig.

A Lesz Még Itt Fesztivál az Én meg a Péter formáció első elkészült dala, a tervek szerint ősszel várható a bemutatkozó album megjelenése. A két tag így nyilatkozott a közös alkotási folyamatról:

Bérczesi Róbert: A mi kettőnk művészete végtelenül egyszerű: az történik, hogy Péter hoz egy szöveget, leteszi elém, én megfogom a gitáromat, lepengetek egymás után néhány akkordot, eléneklem az adott szöveget a legelső dallammal, amelyik éppen akkor az eszembe jut, és húsz perc múlva már készen is van a dal, jöhet a következő szöveg. Előfordult nem egyszer, nem kétszer, hogy ezzel a módszerrel öt dalt is összehoztunk egyetlen session alatt. Nagyon szeretem a közös számainkat. Tipikusan egy szál gitárral is tökéletesen előadható, „tábortüzes” dalok mind.

Müller Péter Sziámi: Mint a kés a vajban. Elképesztő tempóban és színvonalon jönnek sorra az ötletekre-szövegekre Robi egy szál gitáros, telitalálatos megfejtései. Ebben a sorozatban idáig négy nagylemeznyi dal született derűs összhangban, és megkezdtük az első lemez stúdiófelvételeit is. Megjelenés ősszel. Izgatottan várom, hogy szólalnak meg ezek a dalok a felvételeken, azután meg majd élőben a hiperkarma zenészeivel.

A Lesz Még Itt Fesztivál videóklipben tizenhárom nyári fesztivál legforróbb pillanatai szerepelnek: Alterába, Balaton Sound, Campus, EFOTT, FEZEN, Fishing On Orfű, Hello Ugar!, Kapolcs, Rockmaraton, Strand, Sziget, SZIN, VOLT.

A dalban közreműködtek: Bagossy László, Baka Rebeka, Bíró Barbara, Thuróczy Szabolcs, Frenk. A videóklip Palkovics Edina „E” munkája.