YouTube-diszkó, 23. hét: Beach body vagy lecsó? Az itt a kérdés

KKevin és Burai akkora rajok, hogy lecsót rendelnek Amerikában is. SzKiTon megtanít bennünket kesztyűbe dudálni, és elárulja a tökéletes beach body receptjét. A Margaret Island segít égtájak szerint tájékozódni, Metzker Vikiék Shakespeare-től idéznek (dehogyis), Pola pedig azt hiszi, fiatalodik a vodkától. Ez folyik a héten a YouTube-on.

KKevin – Álom (ft. Burai)

– Itt vagy te, egy tökös amerikai gyerek, igaz?

– Nem vagyok amerikai.

– Akkor az akarsz lenni.

– Nem.

– Hanem mi akarsz lenni?

– Há, tudja a tököm… Boldog.

– Hát ebben boldog lehet a tököd, apám.

Így hangzik Gaben és Lali párbeszéde az Üvegtigrisben. És hogy miért egyből ez jutott eszembe? Azért, mert KKevin és Burai viszont nem boldogok akarnak lenni, hanem amerikaiak. Szegény G.w.M. is, de úgy pokoli nehéz lesz, ha még mindig nem tudja rendesen kiejteni a nevét angolul. Pedig büszkén belekiabálja minden szám elejére, amiben közreműködik. Ilyenből pedig azért akad heti legalább egy a trendingben (ezen a héten pont kettő is).

KKevin és Burai egy fényreklám alatt találkoznak, hogy beüljenek egy hamburgerre egy tipikus amerikai büfébe, ahol Burai elég nagyvonalú:

A cechet is állom kistesó Itt van lecsó

Itt meg kell reformálnom az amerikai konyháról eddig alkotott képet a fejemben, de globalizmus, multikulti, miért is ne vághatna be egy tökös amerikai gyerek egy tökös amerikai lecsót (mondjuk ha tök van benne, akkor az talán már inkább ratatouille, nem?).

Mi vagyunk a rajok te meg maradsz felszopó

Ez KKevin végszava, de egészen biztosan nem neki szól, mert ő raj. Sőt akkora raj, hogy a középső ujján pörgeti a kosárlabdát. Ezúttal is tökéletesen érzi a stílust, a tempót, pontos, de mégis laza, és a funkos alap is elég jól áll neki. De ha KKevin ekkora raj, akkor miért Burainak kell állnia a cechet? Csak telne egy hamburira, egy adag krumplira és egy pohár kólára, nem? Vagy lecsóra, ugye.

Mindegy, hogy hol laksz Amerika vagy a nyolcker

Ezt dörgöli az orrom alá Burai. Hát, én az utóbbiban lakom, és egyáltalán nem érzem mindegynek, de lehet, hogy ő jobban tudja, és én csak egy kis felszopó vagyok. Azért egy lecsót így is össze tudok ütni.

Metzker Viktória feat. Karola – Szerelem

Mivel sem a zenében, sem a szövegben nincs említésre méltó elem, engedjétek meg nekem, hogy pusztán a videoklipet elemezzem, amely viszont telis-tele van szimbolikusabbnál szimbolikusabb utalásokkal.

Viktória egy fast fashion boltból frissen vásárolt (és másnap blokkal visszavitt) bőrhatású dzsekiben egy fehér átlátszó függöny előtt néz kacéran. A függöny mögött tudta és beleegyezése nélkül egy félmeztelen férfi áll háttal: A) metoozni szeretne a férfi, csak véletlenül rossz irányba fordul, B) Poloniusként várja, hogy leszúrják, C) párhuzamosan zajlik egy másik forgatás, ahol ő a főhős, és Viki áll háttal a függöny mögött.

Karola és Viki egymás hátát támasztva ücsörögnek egy forgó színpadon. Karolának már nem jutott ruha, ezért Viki alsóruházatát adja rá a stylist.

A két lány jin és jangként reprezentálja a világ teljességét: szőke haj a sötét oldalon, sötét haj a világos oldalon, keménység vs. lágyság, szögletesség vs. íveltség, felsliccelt cicanaci vs. bőrnaci.

Mindeközben teljesen indokolatlanul egy motoron szomorkodik egy férfi Magyarország második legelhasználtabb videoklip-forgatási helyszínén (a Kisoroszi szigetcsúcs után), a Várkert Bazár előtt.

A lányok egy kabrióban ülnek éjszaka, Viki napszemüvegben a volánnál, mondanom sem kell, ez egy fokozottan balesetveszélyes szituáció.

A kerek színpadon forgó lányokat egy üveg viszki váltja egy szál vörös rózsa társaságában.

Az eddig látott képek gépies ismétlését követően egy üldözéses jelenet kavarja fel az állóvizet. Az imént látott szomorkodó férfi terminátorarckifejezéssel követi negyven centiméterre a lányok kabrióját. Tűkön ülök, vajon észreveszik-e egymást. Végül erre nem kerül sor, mert Viki valóban semmit nem lát a napszemüvegben.

Karola rengeteg fehér gyertya között ül egy gyúlékony narancssárga köntösben, és mosolyogva énekli, hogy

mutatom, hogy fáj-áj-áj



Az egyik gyertya misztikusan elfújódik. Így múlik el a világ dicsősége.

A jin-jang párt egy fehér-fehér félmeztelen női és férfi testet ábrázoló gyertyapár váltja fel, de ezek nyilván drágábbak a mezei gyertyáknál, ezért a stáb költségérzékenysége miatt nem gyújtották meg őket.

Még több gyertya fújódik el. A kabrió és a motor fej fej mellett. A félmeztelen Polonius még mindig a függöny mögött. A rózsa a viszki mellől Karola kezébe kerül.

Mennyi izgalom egy látszólag üres és semmitmondó videóban, igaz?

SzKiTon – Fullos a Body

Itt a nyár, elő a beach bodyt, tegyük ki az árut, most végre kiderül, ki dolgozott szorgosan a testén a pandémia alatt, hogy nyárra durrantson, és ki volt az, aki napi plusz egy tábla csokival vészelte át a karantént (én tábla csokikkal gyúrtam).

Szkiton új klipjének első képkockája még egy fehérjeporreklámnak is elmenne, de a neonnal megvilágított második snitt a zuhanyzóban egyértelművé teszi, hogy humorról lesz szó, hölgyeim és uram, méghozzá az igazi magyar fajtából. Kongázó kigyúrtak, szaunázó Szkiton, tapsikoló tesztoszteronbombák. A súlyt megemelték, de a sulykot nem vetették el. Nekem ez rendesen tetszik. Tudom, velem lehet a baj, én kérek elnézést.

Csirke a mell Csúzli a csuklya Feszít-pózol Mehet az umba-lumba

Bármit is jelentsen az umba-lumba, mostantól használni fogom. Vagy csak félreértettem. De akkor is használni fogom.

Stabil a vádli Iron a man Feszti a váll

Külön jó fejség, hogy a klip utolsó negyven másodpercében bemutatják az összes szereplőt, akik mind magyar és nemzetközi bajnokok. Mindenkinek jó gyúrást kívánok.

Margaret Island – Ha elvesznél

Feel good summer hit by Margaret Island. Magyarul: ez egy jó szám, amitől jókedvünk lesz. Mindezt egy vagány és gyönyörű klippel kísérve (rendező: Miki357, operatőr: Spáh Károly). A klip központi elemei a székek, végtelen mennyiségben és formában, Lábas Viki alig győz rájuk ülni (nomen est omen, ugye). Azt mondják pedig, hogy egy seggel több lovat nem lehet, Vikiéknek viszont sikerült. Ülnek egyszer a modern magyar népzenén, a magyar alter popon, és most kicsit ráültek a pop kempingszékére is.

ha elvesznél, nézz mindig az ég felé, így nem felejted el az első lépést

Oké, köszi a tippet, tudom, előttem van Észak, hátam mögött Dél, balra a Nap nyugszik, jobbról pedig kél. De nem akarom elinfantilizálni a szöveget, hiszen nem iránytű helyett kell használni, hanem egy nyári slágerhez, ahhoz pedig pont elég jó. Sőt:

szavak a szájból, mint télikabátból a nyár közepén kibújó emlékfolyam, ha szemedbe nézek a lelkedig érek és megnyugszom, mert látom benned magam

Viki is látja magát, miközben egy tükörrel sakkozik. De sokadmagát is látja, amikor egy osztályteremben ül a sok Viki. Minden énektanár álma, igaz?

Aki pedig nem bírná ki ezt a nyarat ukulele nélkül, ne aggódjon, csak 2 perc 15 másodpercig kell várnia, és megkaphatja a középrészben.

pola – Maradjunk fiatalok

Hogy kérhettek ilyet tőlem? Ha tényleg nálatok van a fiatalság elixírje, miért nem adtok belőle? Végignézitek, ahogy őszülni kezd a halántékom, reszketni a kezem, sajogni a derekam? Élvezitek, ahogy lassabban kelek, mint ti? Ahogy lassan minden levegővétel fáj? Azt akarjátok, hogy mindenki más elmúljon, és ti lehessetek az örök fiatal hősök? Oké, ahogy akarjátok, de akkor ne várjátok, hogy imádni foglak benneteket.

A Pola a magyar Wellhello. Nem tudok ennél pontosabb meghatározást mondani róluk. Annyi a különbség, hogy itt egyikük dobol, amit elég agresszíven az arcunkba is tolnak a klipben, habár a zenében egyetlenegy cintányér nem sok, annyi nem szólal meg akusztikusan. De sebaj, legalább jelzik, mire számíthat az, aki élőben látja majd őket.

Örökké fiatalon tudom hogy mit akarok megtettem mindent a rosszat felejtettem Maradjunk fiatalok!

Rendben, tesó, legyen így, gördüljön még egy kabrió az utakon, és vegyük fel drónnal, legyen még egy pimasz félmosollyal rappelő MC és egy romantikusan éneklő érzékenyebb srác.

Egész nap száguldás Megy a hessz ugyanúgy nekem 120-nál Pola tracklist reggeltől estig stressz nincs Látom a szemeden hogy neked ez tetszik

És van még ott, ahonnan ez jött:

Fogynak a felesek, a várost ma beveszem Fiatal maradok örökké!

Akárhogy is hallgatom, olvasom, forgatom, ízlelgetem, gyúrogatom, nem áll össze a kép. Hogyhogy eddig még senkinek sem sikerült felesektől fiatalodni? Pedig én magam is láttam már néhány versenyzőt, aki megpróbálta, de valahogy pár év múlva semelyikük sem tűnik fiatalabbnak, sőt.

Túl gyorsan repül az idő csak száguldunk messze a pihenő Nem számít már a múlt a jövő Most élnünk kell csak a jelen idő

Hát, kutya legyek, ha én értek ebből egy kukkot is. Vau.

Az itt olvasottakból és a klipekben látottakból semmit se próbáljatok ki otthon. Jövünk a jövő héten is, addig bírjátok ki.