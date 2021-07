Rúzsa Magdi annyit koncertezik a nyáron, mint máskor egy évben

Rúzsa Magdi annyit koncertezik a nyáron, mint általában egy év alatt

Érezni az élet csókját jó dolog, főleg nyáron. Télen is lehet, persze, de amikor ömlik a fény a magasból, bőrünket lágy szellő fújja, akkor tök mindegy, hol ülünk ketten, Budapesten a Margit híd alatt, vagy mondjuk Sopronban.

A lényeg az élet.

Rúzsa Magdi azt mondja, hogy az elmúlt több mint egy évben olyan sokan tapasztalták meg azt, hogy milyen befelé fordulva élni, hogy olyan dalokat szeretett volna írni, amelyek pozitív energiákat sugároznak. Mondhatni karmaként átöleli a mindennapokat, és segítenek a lelki feltöltődésben.

Az énekesnő Karma című lemezének legfőbb mondanivalója ezért is az, hogy most kell élni. Mondjuk, máskor nem is nagyon lehetne, meg annak értelmezése is inkább filozofikus, de száz fokon égni tényleg akkor lehet, ha közben nagyon élünk. Ezekről a dalokról azt mondja, hogy

ilyenkor mindig próbálsz valahonnan meríteni, ezek olyanok, mint a kis cukorkák, amelyek földobnak. A Karma is ezért lett tempós, szerethető lemez.

Rúzsa Magdi most turnén pótol be minden elmaradt koncertet és élményt, de a lelke már készül egy mindent egybesodró fellépésre is, az Arénában.