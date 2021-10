Visszatér Budapestre a Five Finger Death Punch

2022. július 5-én ismét a Budapest Arénában koncertezik az Five Finger Death Punch.

Fotó: Ethan Miller / Getty Images Hungary

Az amerikai banda ma délelőtt jelentette be, hogy európai turnéra indul, amelynek egyik állomása a magyar főváros lesz. A csapatnak ez lesz a második budapesti koncertje, korábban 2020 februárjában léptek fel hazánkban, ami azért is volt akkor olyan nagy öröm a rajongóknak, mert a Five Finger Death Punch alapító-gitárosa magyar származású.

Báthory Zoltán 17 évesen, egyetlen bőrönddel vágott neki az Egyesült Államoknak, hogy megvalósítsa az amerikai álmot. A Five Finger Death Punch 2020-as koncertje volt az első alkalom, hogy távozása óta a zenész szülőföldjére látogatott. A mostanra világszerte ismert zenésszel, aki mondhatni mindent elért, amire a legtöbb muzsikus vágyik, akkor az RTL Klub riportere, Kilyén Tamás készített interjút. Bár a nyelvtudása érthető módon azóta megkopott, hiszen több évet beszélt angolul, mint az anyanyelvén, ráadásul 25 év után ez volt az első magyar nyelven adott interjúja, Báthory Zoltán boldogan mesélt az életéről, és arról, hogyan sikerült az álmait megvalósítania.

Felnőni Magyarországon tulajdonképpen előny volt. Mert ha elgondolkozol rajta, Magyarország mindig háborúban volt, és a magyarok mindig fölálltak. Amikor elesel, mindig fölállsz. Szóval az volt a hozzáállásom, az volt a mentalitásom, hogy semmi sem fog megállítani. És ez mindenben segített, amit csinálni akartam.

A Five Finger Death Punch zenekart Báthory Zoltán alapította és vezeti 2005 óta, kezdetben még a grafikai munkákat is saját kezűleg készítette. A banda évek óta az egyik legsikeresebb heavy metal csapatnak számít a világon, több milliós rajongótáboruk van. A mai napig több mint 8 milliárd streaminggel és 3 milliárd videómegtekintéssel büszkélkedhetnek, emellett pedig csak 2018 és 2020 között több mint 1 millió koncertjegyet értékesítettek. Az eladások és letöltések számát tekintve a Five Finger Death Punch jelenleg a világ 2. legnépszerűbb rockbandája, egyedül a Metallica előzi meg.

A zenészek az összes jelentős fesztiválon játszottak már, és számtalan telt házas arénakoncertet adtak szerte a világban. Debütáló albumuk, a The Way of the Fist 2007-es megjelenése óta megjelent lemezeik mindegyike RIAA arany vagy platina minősítést szerzett. Ezenfelül számos amerikai és nemzetközi díjat és kitüntetést is kaptak az elmúlt évtizedben. Legutóbbi anyaguk, az F8 a világ számos rock listáján az első helyen debütált, és Top 10-be került az eladási listákon, többek között az Egyesült Államokban, Ausztriában, Ausztráliában, Kanadában, Finnországban, Németországban, Svédországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban is.

A 2020-as budapesti koncertjük megmozgatta az egész hazai metal tábort, épp ezért is nagy öröm, hogy a legismertebb magyar zenész jövőre visszatér Magyarországra. A júliusi koncertjükről itt talál infókat.