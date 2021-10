Változás a Kowalsky meg a Vega zenekarban

Közösségi oldalán jelentette be a csapat, hogy tagcserére készülnek.

Távozik a zenekarból a Kowalsky meg a Vega billentyűs-énekese, Szebényi Dániel. Hogy ki lesz az utódja, az egyelőre még bizonytalan.

Akkor tovább is van mondjuk még?

– a hír ezzel a felütéssel jelent meg az együttes Facebook-oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy Szebényi Dani addig a zenekarral marad, amíg nem találnak helyette valakit.

– írják közleményükben a zenészek, utalva rá, hogy csütörtökön a frontember magánéletével kapcsolatos cikkek árasztották el a sajtót.

A csapat most éppen új billentyűs /énekesét keresi! Amíg meg nem találjuk, addig természetesen továbbra is Danikát láthatjátok velünk a színpadon (mint ma este BÉKÉSCSABÁN is!), azonban amint megtaláljuk méltó utódját barátsággal, szeretettel, hálával és köszönettel fogunk búcsút inteni egymásnak ....