Budapestre jön az Iron Maiden, üzent a zenekar a magyar rajongóknak

Magyarországra is elhozza Legacy Of The Beast elnevezésű turnéját az Iron Maiden.

A koncert eredetileg idén júniusban lett volna, de az egész turnét 2022-re tolták át. Ma délelőtt hirdették meg a budapesti dátumot: a Groupama Arénában játszanak június 7-én – előttük a Shinedown, illetve a Lord Of The Lost melegíti a közönséget.

A turné indulása óta közel kétmillió rajongónak játszott a zenekar a világ 39 országában, beleértve a 100 000 fős Rock In Rio-fesztiválfellépésüket is Brazíliában. Az utolsó bulijuk 2019 októberében, Chilében volt, aztán közbeszólt a pandémia.

A Legacy Of The Beast koncertsorozat rengeteg elismerést kapott nemcsak a rajongóktól, akik már látták a produkciót, hanem a közéleti és a zenei médiától is, például az angol Times egy előadói és színpadi mesterkurzusnak minősítve rendkívüli show-nak nevezte, amely világszínvonalú játékkal párosul.



Steve Harris, a zenekar alapítója és basszusgitárosa az alábbiakat üzente a magyar rajongóknak:

Nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy visszatérhetünk Budapestre. Rettentően várjuk, hogy a Legacy show-t mindenkinek megmutathassuk, és újra találkozzunk a rajongóinkkal.

A Legacy Of The Beast turné látványvilágát és dalait egyébként a Maiden azonos nevű, ingyenes mobiljátéka ihlette, amely iOS- és androidos formátumban is elérhető a www.ironmaiden.com/play oldalon.

Az Iron Maiden eddigi tizenháromszor járt hazánkban, a magyarországi fellépése közül a legutóbbi 2018-ban, a soproni VOLT Fesztiválon volt. Az első még 1984-re nyúlik vissza, amikor az egykori Budapest Sportcsarnok parkolójában csaknem 50 ezer rajongó előtt zenéltek a Powerslave turné keretében.

Az együttest 1975 karácsonyán alapította Steve Harris basszusgitáros, több tagcsere után a klasszikus felállás 1982-re alakult ki. A Maiden 1982 és 1986 között ért fel a csúcsra, amikor folyamatosan úton volt a The Number of the Beast, a Piece of Mind és a Powerslave albumturnékkal. A frontember, Bruce Dickinson 1993-ban elhagyta a zenekart, őt öt éven át Blaze Bayley pótolta. A válságkorszak az időközben négy szólólemezt készített Dickinson visszatérésével fejeződött be 1999-ben.

A banda legutóbbi – sorrendben tizenhetedik – stúdióanyaga idén szeptemberben jelent meg Senjutsu címmel. A csapatban Dickinson és Harris mellett Dave Murray (gitár), Adrian Smith (gitár), Janick Gers (gitár) és Nicko McBrain (dob) szerepel. A zenekart 2005-ben beiktatták a hollywoodi RockWalk halhatatlanjai közé. Eddig több mint 80 millió lemezt adtak el.