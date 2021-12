Budapestre jön a The Cure

2022 őszén ismét útnak indul Európában a The Cure csapata, ez lesz az első turnéjuk 2016 óta.

A Live Nation közleménye szerint a zenekar jövő évi turnéjának egyik állomása Magyarország: a zenészek október 26-án a Budapest Arénában lépnek fel.

Robert Smith 1976-ban alapította a bandáját, első koncertjüket 1978-ban adták. Az első időszakban megjelent dalaik alapján a The Cure-t a post-punk és a new wave vonalhoz sorolták, de a ‘80-as évek elején zenéjükben egyre több sötét téma került előtérbe, amellyel a gothic rock vonalához kapcsolódtak. Végül a ‘80-as évek közepére Smith rátalált az igazi stílusukra, és a popzenei elemek ötvözésével a csapat igazi szupersztárrá vált. Olyan dalokkal járultak hozzá az évtized slágereihez, mint a Just Like Heaven, a Lovesong, a Boys Don't Cry, a The Love Cats, a Friday I'm in Love vagy a Lullaby.

A zenekar 13 stúdióalbumot, számos koncertfilmet, néhány koncertalbumot, egy maroknyi filmzenét és több mint 40 kislemezt jelentetett meg, de néhány díszdobozos kiadvánnyal és pár könyvvel is előrukkoltak. Eddigi pályafutása során a zenekar körülbelül 1.500 koncertet adott.

A Rock'n'Roll Hírességek Csarnokába 2019-ben beiktatott bandának 42 év alatt összesen 13 tagja volt. 2021-ben közülük öt szerepel a zenekarban: Robert Smith (ének & gitár), Simon Gallup (basszusgitár), Jason Cooper (dob), Roger O'Donnell (billentyűs hangszerek) és Reeves Gabrels (gitár).

A 2022-es turnéja során a csapat 22 országban összesen 44 koncertet ad. A bulikon az előzenekar a The Twilight Sad lesz.