Van az a pénz, amiért ők kutyába, mi pedig a Müpába megyünk

Megjelent a Magidom Újragondolva című dupla lemezének első része. A hatszámos albumon a zenekar korábbi kedvenc szerzeményei szerepelnek vonós és fúvós hangszerekkel színesített átértelmezett változatokban. A dalokat január 21-én a Müpában élőben is meg lehet hallgatni a Magidom Életközeli élmény című koncertszínházi produkciójában, ami igazi összművészeti csemegének ígérkezik. A zenekar tagjai mellett vendégzenészek, egy színművész és egy képzőművész egészíti ki a Magidom vízióját.

A Magidom 2010 óta működik, az alternatív gitárpop stílusában mozgó zenekart egy testvérpár, egy unokatestvér és két barát alkotja. Számaik változatosak, de ami mindegyikben közös, az a történetiség. Mindegyik daluk egy külön világot és életérzést sűrít magába, amit hallgatóként könnyen fordítunk le saját életünkre. Témáik széles skálán mozognak a társadalomkritikától az öniróniáig, mindez humoros és lírai stílusban megfogalmazva. Pont ezért lehet valóban életközeli élmény január 21-én a Müpában megrendezett koncertszínházi előadásuk, ahol vendégzenészek közreműködésével, áthangszerelve adják elő kedvenc dalaikat, kiegészülve Enyed Brigitta színművésszel, aki egyfajta porondmesterként köti össze a számokat, Bojti Erzsébet látványtervező pedig a koncert alatt egy kezdetben üres vásznat tölt meg élettel.

Szokatlan és pont ezért izgalmas koncepció ez a zenekar részéről, amiről Benyhe Bernátot, az est rendezőjét kérdeztük, aki több zenekari taggal rokoni kapcsolatban áll, de objektíven megítélve is szimpatikus számára, hogy a Magidom nem ragad le a jól beváltnál, és mer kísérletezni.

Szenvedéllyel csinálják, amit csinálnak, nagyon bírom őket emiatt. A holnapi koncert egyfajta kisöccse volt pár éve, mikor a Duna Palotában Egyed Brigitta segítségével már belefűztük a színházi vonalat az előadásba. Szóval kísérleteztünk már a műfajok vegyítésével, de most más térben és formában történik mindez, illetve a dalok fele is lecserélődött. De az már akkor bebizonyosodott, hogy koncert és színház megáll egymás mellett, ehhez adódott most a Müpa látványa, amiből logikusan következett, hogy a vizuális részére is figyeljünk, így jött a képzőművészeti szál. Rendezőként kihívást jelentett, hogy miként tudjuk úgy összefűzni a számokat, hogy ne erőltessünk egy történeti ívet a dalok közé, de mégis legyen egy átívelő szál. Ebben segít a többféle művészeti ág, hogy ne egy tetőpontokkal teletűzdelt, klasszikus drámai előadást kapjunk, de mégis mondjunk és adjunk valamit.