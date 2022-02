Eminemet már az idén beiktathatják a Rock and Roll Hírességek Csarnokába

Eminem is azon jelöltek között szerepel, akiket beiktathatnak a Rock and Roll Hírességek Csarnokába 2022-ben.

A clevelandi intézmény 17 művész és zenekar nevét jelentette be szerdán, és Eminem mellett Dolly Partont, a Duran Durant, a Tribe Called Questet, Lionel Richie-t, Becket és Carly Simont is első alkalommal jelölték az elismerésre.

Rajtuk kívül a Rage Against the Machine, Pat Benatar, Dionne Warwick, a Judas Priest, Kate Bush, a DEVO, Fela Kuti, az MC5, a New York Dolls és az Eurythimics is bekerülhet idén a hírességek csarnokába.

Eminemet – aki Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige és Kendrick Lamar társaságában idén fellép a Super Bowl félidejében – rögtön abban az évben jelölték, ahogy választhatóvá vált, a Rock and Roll Hírességek Csarnokába ugyanis azok kerülhetnek be, akik több mint 25 éve adták ki első albumukat.

Eminem bemutatkozó, Infinite című albuma 1996. november 12-én jelent meg, és ha beválasztják, ő lehet a kilencedik hiphop-előadó, valamint Tupac Shakur, The Notorious B.I.G. és Jay-Z után a negyedik szóló rapper, aki bekerül a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.





Az új tagok nevét májusban jelentik be, a beiktatási ünnepséget az év végén tartják meg.

(MTI)