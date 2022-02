Egy éve halt meg Siklósi Örs, videóban emlékeznek rá a barátai

„A 2021-es év legszomorúbb zenei történése Siklósi Örs, az AWS zenekar frontemberének elvesztése volt” – kezdte Till Attila annak a videónak a felvezetésében, amelyben a banda tagjaival emlékeznek a fiatalon elhunyt énekesre a fájdalmas évfordulón.

Siklósi Örs tavaly február 5-én halt meg, amiről akkor az AWS zenekar tájékoztatott a közösségi oldalán. A zenészek közleményéből kiderült, hogy a frontembernél leukémiát diagnosztizáltak, ám bármennyire küzdött, a szervezete végül nem tudta legyőzni a betegséget.

Az AWS még Siklósi Örs betegsége előtt csatlakozott a Road Movie projekthez, amelynek 2019-ben indított sorozatában hazai szerzők és előadók mutatnak be számukra fontos helyeket Magyarországon. A zenekar Emlékszem címmel készített egy dalt, amit a Zsámbéki-medence inspirált, ám a bemutatását a frontember sajnos már nem érhette meg – a szerzeményhez forgatott klip tavaly augusztusban jelent meg, emléket állítva a fiatalon elhunyt énekesnek.

Siklósi Örs halálának évfordulóján a Road Movie-t jegyző VOLT Film most egy riportfilmet is közzétett a YouTube-on, amelyben barátai, illetve zenésztársai emlékeznek meg a néhai frontemberről.

A felvételen először magáról a forgatásról beszélnek, megszólal a klip rendezője, Koblicska Örs, a zenekari tagok közül pedig Schiszler Soma, az AWS basszusgitárosa. Ezt követően a zenészek Till Attila társaságában a Zsámbéki-medencébe kalauzolják a nézőket: ellátogatnak a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumba, ahol annak idején megalakult a zenekar, majd Budakeszin barangolnak, olyan helyszíneket bejárva, amelyek fontosak voltak nekik és Siklósi Örsnek is.

A kisfilmben soha nem hallott sztorikkal és archív felvételekkel is találkozhatunk, továbbá az is kiderül, hogy az Emlékszem című dalt, amit dalszerző-szövegíróként a néhai frontember jegyez, eredetileg mi inspirálta. Hogy milyen jövőkép él a zenészekben a frontemberük elvesztése után, annak kapcsán a gitáros Brucker Bence úgy fogalmazott:

Mindannyiunkban az az érzés van, hogy ezt nekünk muszáj csinálnunk. Egyszerűen tartozunk Örsnek is meg magunknak is annyival, meg hát azért ebben nekünk mindannyiunknak 15 éves munkánk van. És ezt nem hagyhatjuk annyiban. Örs személyisége ahogy fejlődött, arra nagyon nagy hatással voltunk mi, illetve a zenekar, és ez oda-vissza is működött, úgyhogy ennek így kell folytatódnia.