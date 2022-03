Megjelent Symbiosis 5 első, bemutatkozó kislemeze, stílszerűen Symbiosis 5 címmel, illetve látható már a zenekar live session videója is. A jazz formáció tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Bartók Béla Konzervatórium hallgatóiként találkoztak, és azért álltak össze, hogy mindenkivel megmutassák a hangszeres zene kifejező erejét. Zenéjüket, meghatározásuk szerint

erősen átitatja a modális és a kortárs jazz, de sok más zenei elemet is előszeretettel alkalmaznak.

A Symbiosis 5 tagjai azért döntöttek úgy, hogy a jazz köré szervezik formációjukat, mert megítélésük szerint a jazz zene kompozíciós lehetőségeinek sokszínűségén, szabadságán és improvizatív jellegén keresztül tudják leginkább megvalósítani zenei elképzeléseiket.

Fotó: Symbiosis 5 Parisian song

S mivel zenekarukat a közös tanulmányaik során kötött barátság, az együtt zenélés öröme hozta össze, nem arra figyeltek, milyen lesz a hangszerek összetétele. Az Indexnek ugyanakkor azt is elmondták, hogy ebben a műfajban gyakori a szaxofon, a gitár, a zongora, a bőgő és a dob felállás, és sok hasonló felépítésű formáció hangzása volt hatással rájuk.

A Symbiosis 5 zenekar Majsai Roland dob, 2022-ben az Év Fiatal Jazz-Zenésze verseny közönségdíjasa; Gyányi Tamás nagybőgő, a Pege Aladár Jazz-Nagybőgő Verseny második helyezettje; Drippey Máté tenorszaxofon, Virág Benedek gitár, Kapolcsi-Szabó Levente zongora.

Megítélésük szerint az országban rengeteg kitűnő jazz zenész van, aki magas színvonalú jazz zenét játszik. Azt is elmondják, hogy számos intézményben kaphatnak magas szintű oktatást azok, akiket ez a szakma, életforma érdekel, ha pedig jazz élményekre vágynak, Budapesten több helyszínen is tartanak koncerteket a hét minden napján, valamint több vidéki városban is működik jazz club. A nyári időszakban pedig ott vannak a fesztiválok.

Mindazonáltal azt is megjegyzik, hogy

ennek ellenére jelenleg nem ez a legtöbbet játszott stílus a rádiókban, inkább rétegműfajként van jelen. Pedig régre nyúló hagyományai vannak a jazznek hazánkban, az egyik legismertebb jazz standard, a Hulló Falevelek (Autumn Leaves) című örökzöld szerzője is a magyar származású Joseph Kosma, Kozma József.

Arra a kérdésre, hogy mitől nehéz vagy könnyű megszerettetni másokkal a jazz műfaját, úgy felelnek, hogy

egy nyitott embernek valószínűleg könnyedén átjön a zenében, kifejezetten az élő zenében lévő energia. Nincs másképp ezzel a műfajjal sem. Sok pozitív visszajelzést kaptunk olyanoktól is, akik úgy jöttek el a koncertünkre, hogy korábban nem igazán hallottak instrumentális jazzt. E zene megkedveléséhez azonban nem árt egy kis műfajismeret. Ha általánosabb lenne a jazz szám formájának, a jazz zenekar működésének ismerete, akkor a laikus hallgató is jobban élvezné a hallgatását, könnyebben be tudná fogadni és megszeretni is.

A Symbiosis 5 a jövőben szeretne nagylemezt is kiadni, a zenekar tagjai jelenleg ehhez keresik lehetőségeiket, illetve a lemez anyagát állítják össze. Az lemezmegjelenés utáni fellépéseikről még nem tudnak pontos tájékoztatást adni, de az már biztos, hogy két nemzetközi zenei versenyen (Bucharest International Jazz Competition és Getxo International Jazz Festival) is indulnak.