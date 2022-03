A Budapest Arénában lép fel a Måneskin

Új koncertdátumokat jelentett be az Euróvízió-győztes Måneskin. Az olasz zenekar LOUD KIDS turnéjának korábban meghirdetett, ám később elhalasztott budapesti buliját 2023. május 16-án tartják.

A banda az egész európai koncertkörútját egy évvel későbbre ütemezte, az óriási érdeklődés miatt pedig a fellépéseit olyan ikonikus helyszínekre tette át, mint a londoni O2 Aréna, a párizsi Accor Aréna és a berlini Mercedes Benz Aréna, de újabb állomások is bekerültek a turnéba Spanyolországból, Dániából, Ausztriából, Lettországból, Észtországból és Olaszországból.

A magyarországi koncertnek a Barba Negra helyett jövő májusban a Budapest Aréna ad otthont.

A Måneskin első világ körüli turnéja egyébként összesen 48 fellépésből áll, és Európa mellett Észak-Amerikát érinti.

A friss bejelentéshez a Måneskin az alábbiakat fűzte hozzá:

Nagyon izgatottak vagyunk, hogy végre elmondhatjuk, a LOUD KIDS turné sokkal hangosabb lett, és nem csak Európában! A LOUD KIDS egyre hangosabb lesz, és most már az Egyesült Államokban is. Az összes átütemezett európai koncertünk kapacitását megemeltük a hatalmas érdeklődés miatt, plusz hozzáadtunk néhány újabb bulit is mindazok számára, akik előzőleg lemaradtak a jegyvásárlási lehetőségről

– olvasható a zenekar üzenete a turné kapcsán kiadott közleményben. Azt is hozzátették:

Természetesen nagyon nehéz show-bejelentéseket tenni, miközben Ukrajnában éppen egy szörnyű háború zajlik, és ártatlan emberek szenvednek. Le vagyunk sújtva az ukrán nép veszteségei miatt, és szolidaritást vállalunk velük. A hatalmon lévő emberek döntései miatt, amelyek oly sok ártatlan ember életét érintik, nem fogunk oroszországi koncerteket tartani. Mindannyiunknak együtt kell kiállnunk a békéért, most és örökké.

2022-ben az egyre népszerűbb banda az észak-amerikai turnéjához nyáron számos jelentős fesztiválkoncerttel melegít majd be, többek között a Coachella, a Lollapalooza, a Reading & Leeds, a Rock in Rio, a Pinkpop, valamint a Rock Im Park & Rock Am Ring fellépőiként. Egyetlen év után 7 gyémánt-, 161 platina- és 37 aranylemezzel az olasz rockerek megerősítették státuszukat a világ legnagyobb zenei piacain. Tavaly a Måneskin meghódította az Egyesült Királyságot a Beggin-feldolgozásával és az I Wanna Be Your Slave című slágerével, ezzel az első olasz banda lett a zenetörténetben, amely egyszerre két kislemezzel is a brit slágerlista első tíz felvétele közé tudott kerülni. A 2022-re tervezett európai turnéjukra a korábban meghirdetett jegyek két óra leforgása alatt mind elkeltek.

A zenekar további sikerei közé tartozik a 2022-es két Brit Awards-jelölés, valamint az MTV European Music Awards „Legjobb rockelőadó” díja, amelyet először nyert el olasz művész nemzetközi kategóriában. Az Egyesült Államokban aratott diadaluk ugyanilyen lenyűgöző. A banda két különleges koncertet adott New Yorkban és Los Angelesben, valamint vendégfellépő volt a The Rolling Stones Las Vegas-i koncertjén. Szerepeltek a legnagyobb tévéműsorokban is, többek között Jimmy Fallon Tonight Show-jában, Ellen DeGeneres show-jában, és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a Beggin és az I Wanna Be Your Slave előadásával a Saturday Night Live-ban.