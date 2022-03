A maffiózók újra összeállnak, és visszatérnek a szívünkbe

A visszatérések és az újra egyesülések korát éljük. Mostanában olyan előadók tértek vissza kvázi a semmiből, mint az Abba, Adele vagy a Muse, idénre meg érkezik a house zene egyik legnagyobb formációja, a Swedish House Maffia. A kétezertízes évek kezdetén világcsúcsra törő csapat váratlan feloszlása rengeteg rajongónak volt érvágás, de a 2018-as hirtelen előbukkanásuk újra felkorbácsolta a stílust.

Most új albummal érkeznek áprilisban, miközben sorra dobják ki a jobbnál jobb kislemezeket olyan előadókkal kooperálva, mint a The Weeknd vagy Sting.

A csapat még 2008-ban került reflektorfénybe, amikor három világhírű DJ úgy döntött, összeáll és létrehoz egy supergroupot. Az ilyen megmozdulás még nem garancia a sikerre, hiszen az egyéni teljesítmény nem mindig működik csapatban, de bátran kijelenthetjük, náluk bejött az élet. Ha a csapat nem is ismerős mindenkinek, abban biztos vagyok, hogy a 2012-es albumuk slágere, a Don't You Worry Child mindenkinek benne van a fülében – és ehhez a kétezertízes évek közepén nem is kellett spotlámpás, stroboszkópos, füstgépes, veretős buliba járni.

A siker ellenére azonban a csapat három nagyágyúja, név szerint Axwell, Steve Angello, valamint Sebastian Ingrosso úgy döntött 2013-ban, hogy a maffia feloszlik. A szakítást követően Axwell és Ingrosso duóban folytatta, Angello pedig önálló karrierjére összpontosított. A srácok egy Rolling Stone-os interjúban elmondták, hogy nincsen túl nagy megfejtés a feloszlás mögött. Elértek egy olyan szintre, amikor nem látták, hogy hova tudnának tovább fejlődni közösen, így inkább az egyéni utakra fókuszálnak.

Hála égnek az útkeresés nem tartott soká, öt évvel később egy meglepetés koncerten tűntek fel az Ultra Miami fesztiválon, amiről olyan szinten nem szóltak senkinek, hogy a bejelentést mindössze DJ Mag osztotta meg huszonnégy órával a fellépés kezdete előtt.

Egyedi és modern

A koncerten még elég ködösen, de már elhintették, hogy Swedish House Maffia visszatér. Ezt egy későbbi koncerten Axwell és Ingrosso, valamint egy interjúban Angello is megerősítette. Innentől pedig már csak hónapok kérdése volt, hogy a csapat újra a legnagyobb fesztiválok legnagyobb színpadain játsszon, hiszen az SHM mindig is egy top brand-nek számított alakulásától, feloszlásán át, újra egyesüléséig, mindegy mekkora szünet telt el.

Most pedig még csak négy single jött ki tőlük, de már szétfeszül a net és hangolnak a fesztiválok, hatalmas nevekkel dolgoznak együtt és az elektronikus zene szerelmesei tűkön ülnek, hogy mi lesz az debütáló lemezükön. A hangzatok alapján valami egészen egyedi és modern fog érkezni, kérdés, hogy hány sláger fog felkerülni ebből a felső polcra, de eddig sem adtak okot a srácok a kételyre, szerintem ez most sem lesz másképp.

Az első kigurult daluk Lifetime volt, amin Ty Dolla $ign és 070 Shake működik közre. Alap, tipikus, modern rádiómuzsika. Ami inkább fura, hogy a korábbról megszokott 5-6 perces dalhosszok helyett, ez egy nettó három perces, tipikus rádióbarát sláger lett. Zeneileg elúsztat a buliban, helyenként meg is dob egy kis eksztázissal, de nagyot nem durrant.

Az ezt követő Moth To A Flame szintén hozza a formát, érezzük az erős sláger vibe-ot, ráadásul a dalra felkért énekes a mostani popipar egyik legjobban futó előadója, a The Weeknd. Maga a dal remekül szerepelt, rövid idő alatt hatalmas sikert aratott széles körben.

Sting, a földönkívüli

Végül egy erős csavart tettek be a Redlight című számmal. Sokkal erőszakosabb, sötétebb az összhangzás, de ami igazán kiveri a biztosítékot, az a felkért énekes személye. Nagyjából két perc kattogást követően, levegős terjengéssel, ikonikus ritmustöréssel és hatalmas elánnal megjelenik a New York-i földönkívüli, maga Sting. Olyat tesz bele a dalba, amitől újra meg akarom hallgatni, hiába vannak kétségeim a dal többi részével kapcsolatban.

A Swedish House Maffia új megmozdulásai érdekesen igazodik a korhoz, alkalmazkodik a jelen zenéjéhez, mégis hozza a slágert és a különlegességet. A lemezt, ami Paradise Again néven érkezik, április közepére írták ki, így addig még van időnk találgatni és hangolódni. Lássuk, mire képes az elektronikus zene maffiája. Szóljon a Swedish House Maffia!