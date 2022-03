Az Oscar-gála után már nyakunkon a Grammy-díj

Helyi idő szerint április 3-án (nálunk hétfő hajnalban) rendezik a 64. Grammy-gálát. A díj a zeneipar egyik, ha nem a legrangosabb elismerése, az eseményen a legnagyobb előadóművészek lépnek fel.

A rendezők egymás után jelentik be a fellépőket: legutóbb Silk Sonic, John Legend, Carrie Underwood, J Balvin és Maria Becerra neve került fel a listára.

A műsort Bruno Mars és Anderson Paak duója, a Silk Sonic nyitja meg.

Az esemény házigazdája Trevor Noah lesz, aki a Las Vegas-i MGM Grand Garden Arénából közvetíti majd a műsort.

Az idei díjátadó különlegessége, hogy Las Vegasban lesz: a Maverick City Music, Aymée Nuviola és Billy Strings is különleges, a várost bemutató produkciót ad.

A fellépők között van Jon Batiste, a Brothers Osborne, a BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, H.E.R., Lil Nas X, Jack Harlow, Nas, Olivia Rodrigo és Cris Stapleton is. A gálán megemlékeznek a legendás Broadway-zeneszerzőről, Stephen Sondheimről is (Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt és Rachel Zegler előadásában).

Korábban bejelentették, hogy a Foo Fighters is fellép, most azonban úgy tűnik, ez a produkció nem valósul meg. A zenekar március 29-én minden koncertjét lemondta, miután a dobos, Taylor Hawkins március 25-én, 50 évesen meghalt.

A 2022-es Grammy-jelöltek zöme fellép vasárnap, néhányan azonban egyelőre nem szerepelnek a fellépők listáján. Doja Cat és Justin Bieber fejenként 8-8 jelölést kapott, mégsem állnak színpadra, de ott van Lady Gaga és Tony Bennett, az ABBA, Taylor Swift, Kanye West és Ed Sheeran is – egyelőre csak a jelöltek, mintsem a fellépők között.