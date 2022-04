Ez iszonyat, mondja Pajor Tamás, és a háborús borzalomról énekel

Majdan címmel új dallal jelentkezik a Prédikátor. Születését az orosz–ukrán háború ihlette, a hozzá készült klip felvételeit Jászberényi Sándor haditudósító forgatta Ukrajnában. A fekete-fehér, sötét tónusú képek egy olyan embertelen világra vetítenek árnyékot, amelynek borzalmából egyre többen kényszerülnek arra, hogy otthonukat kulcsra zárva elhagyják hazájukat.

Ennek valóságára, a velünk élő lüktetésére világít rá a Prédikátor legújabb dala, amelyet Pajor Tamás előadásában hallhatunk. A dal elkészültéről az énekes az Indexnek nyilatkozva azt mondta, hogy

legelőször a szándék volt meg, hogy írjak a háborúról, hiszen bár már nem tartozom a tinédzserek közé, de az én generációm életében sem volt példa ilyenre. Mikor elkezdtem, már akkor is rettenetes képek jöttek, azóta pedig háborús bűnöket, népirtást látunk. Ez iszonyat.

Pajor Tamás azt mondja, a Majdan című dalhoz az adta a konkrét szikrát, hogy a hírekben újra elé került a Majdan név, Kijev főtere, de a szó egyben érdekes hangtani összecsengést mutat a magyar jövő idő kissé archaikus változatával:

Így indult a vers, és épp volt nálam egy új zenei alap, egy fiatal tehetséges zenész, Csuka Kiko munkája, aki a kiváló énekesnő, Friderika fia. Ezt fejlesztette tovább egy másik kollégám, Reiner Szabolcs, a hangmérnöki részbe pedig ezúttal is beszállt egy nagyszerű alkotó és jó barátom, ifj. Balogh Ferenc (Hidden Kingdom).

A dal szövegében előkerül az, amit Pajor Tamás már számos esetben megénekelt: az eredendő bűn. Ez a Majdan esetében ahhoz kapcsolódva jelenik meg, hogy az ember vajon miért nem tanul a régi háborúkból. Erre az énekes így felel:

Ennek irracionális és metafizikai oka van. Leginkább az, ami konkrétan meg is fogalmazódik a dalszövegben, jelesül az eredendő bűn. Ez egy bibliai fogalom, amely a rossznak való egyetemes alávetettségről szól. A Biblia azonban a kiutat is megmutatja ebből, nem egy teoretikus rendszerben, hanem a Messiás Jézusban. Ugyanakkor az eredendő bűn, ahogy a dalban elhangzik, ha nem is felmentő, de enyhítő körülmény mindannyiunkra nézve.