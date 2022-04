Egy csomó fellépőt jelentett be az EXIT Fesztivál

Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea és James Arthur is fellép az idei EXIT Fesztiálon. Közel 40 programhelyszín és több mint 1000 fellépő várja majd a bulizni vágyó közönséget július 7-től Péterváradi erőd falai között.

Idén is színes felhozatallal készülnek a nyárra az EXIT Fesztivál szervezői, Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea és James Arthur mellett a rendezvényen olyan előadók állnak színpadra , mint Afrojack, ATB, Boris Brejcha, Jax Jones, Maceo Plex, Marky Ramone, Masked Wolf, Mathame, Sepultura, Shouse vagy Zhu.

A fesztivál egyik legizgalmasabb helyszíne a Dance Arena, ami a rendezvény ideje alatt, azaz július 7-10 között minden nap reggel 9-ig ad otthont az elektronikus buliknak.

2021 nyarán az EXIT volt az első európai nagyfesztivál, amit a pandémia ellenére is megtartottak. A tavalyi évben több ezer magyar fesztiválozó látogatott ki és több mint 70 országból érkeztek résztvevők a Budapesttől 300 kilométerre tartott rendezvényre. Ez az érdeklődés a fesztivál hírneve mellett a városnak és környékének, mint izgalmas turisztikai desztinációnak is köszönhető. Újvidék számos nappali programmal és gasztronómiai különlegességekkel várja a turistákat. A fesztivál hivatalos beach kempingje az erődtől és a városközponttól is körülbelül 30 perc sétára, a Duna partján található, de emellett az egész város remek szálláslehetőségeket kínál, legyen szó hotelekről, hostelekről vagy apartmanokról – olvasható a közleményben.

A rendezvény 20 éves fennállásának évfordulójára egy különleges aftermovie-val készültek a szervezők. A tavalyi Celebrate Life üzenetet továbbgondolva az idei Together.Always! szlogen is az életigenlő közösségi erőre reflektál.