Legálisan átélhető bódult pillanatokat ígér egy élesztőgyár

Folyamatosan változunk, minden döntésünkkel haladunk egy irányba. Néha jó megállni egy pillanatra, és tudatosítani magunkban a saját utunkat, kívülről vizsgálva az életünket indulni el egy belső utazáson. Ennek a fókuszált állapotnak a megteremtésében rengeteget segíthet a zene vagy egy olyan vizuális élmény, amelynek hatására felszabadulnak a gondolatok. Most ezt az élményt egyben kaphatjuk meg, méghozzá egy különleges zenei kísérleten.

Egyedülálló művészeti és közösségi eseményt terveznek egy győri művésztérbe, egészen pontosan a Torula kertjébe, ahol 2022 májusában egy kivételes, térhangzású zenés előadást tartanak. A három részre tagolt műsor alatt egy zenei kísérlet részesei lehetünk, amelynek keretében garantáltan kilépünk a komfortzónánkból, és együtt tapasztalhatunk valami egészen különleges, olykor már-már furcsán szürreális élményt.

A félszimfonikus hangzással – amelyet különleges effektek kísérnek majd – egy speciálisan erre az alkalomra készített mapping, valamint egy egyedi fényfestés együtt alkot meg egy sajátos crossovervilágot. Egy világot, amely először talán elidegenít, de végül elragad és magával sodor, akár egy tánc. Erre a táncra invitálja most a közönséget Marton Szabolcs zeneszerző, és garantálja, hogy olyan élményben lesz részünk, amely valóban nem mindennapi.





Szabolcs producer, zeneszerző. Az első debütálása dalszerzőként a Préda című előadáshoz fűződik, amelyhez 2014-ben készített dalokat az Aurora Art felkérésére. Ugyanebben az évben indult az első saját zenekara is, a We are Infinite, amellyel a budapesti Talentométer döntőjébe kerültek, illetve bejutottak a Hangfoglaló Program résztvevői közé is. 2016-ban ő szerezte a Vád című darab zenéjét, majd 2017-ben elkészítette első saját nagylemezét, amelyet második zenekarával, a Hügével jegyez. Azóta elsődlegesen színházi és filmzenék szerzőjeként van jelen a magyar zeneiparban.

Az alkotót már kamaszkora óta foglalkoztatta az a kérdés, hogyan lehetne erős, jól érthető üzeneteket közvetíteni pusztán instrumentális zenei hangzással. Ez a gondolat végül mostanra érett benne konkrét zenei programmá, amikor 2021-ben nekifogott a KVARK megtervezésének és konkrét megvalósításának. A zeneszerzésen túl idén már a próbafolyamatok is elindultak, mostanra pedig a győri Torula helyszínén otthonra is talált a kortárs zenei kísérletként körvonalazódó projekt.

A kvark szó eredendően elemi részecskét jelent.

Az elemi részecskék világunk legalapvetőbb alkotói. Azé a világé, amelynek mi mindannyian tagjai, komponensei, résztvevői és megélői vagyunk.

Az elemi részecskék átszövik életünket, mindennapjaink lényegi magját adják. A Marton Szabolcs által megálmodott KVARK egy kivételes, térhangzású zenei előadás, amely az élet elemi részecskéire koncentrál.

Szokás mondani: az életben egy dolog állandó, az pedig a változás. A KVARK az emberi élet legelemibb részét mutatja be, a változás pillanatát. Azt a pillanatot, amelyből naponta akár több ezer is megtörténik velünk, olykor szinte észrevétlenül. Tudjuk, hogy a létünk nem tarthat örökké. És mint mindennek, ami véges, tétje is van. Erre a dramaturgiára épít a háromfelvonásos előadás is. A zenei kísérlet szakaszai (elidegenedés, utazás/flow és megérkezés) azonos alaptételen nyugszanak: tartanak valahonnan és valami felé, végesek, hiszen előre meghatározott keretek között működnek. Akárcsak az élet. Egyedül az alkotás az, amelyben örökké élhetünk. Látod, mekkora áldás, hogy halandók vagyunk?

A KVARK zenekara tizenkét főből áll: vonósok, fúvósok, valamint zongora, dob és basszusgitár szólal meg a háromrészes előadásban. A komplett zenekar kifejezetten erre a koncertre állt össze, ahogy a zenét illusztráló vetítés is direkt módon ide készült. Emberek vagyunk. Ennek a jelentése és jelentősége kultúránként, társadalmanként, egyénenként eltérő lehet. Mégis összeköt minket belső, legféltettebb énünk, elemi érzelmeink működési mechanizmusa. A koncertre készülő egyedi audiovizuális installáció először látni engedi a saját lényünk mélyébe vezető útvesztő falait, hagy köztük eltévedni, majd legördíti számunkra Ariadné fonalát. Sokfélék vagyunk, lényegünkben mégis egyek. Ezt mutatja meg húsba vágóan a három részből álló zenei utazás – és azt az élményt, amely által gazdagabbá válunk.

Halandók vagyunk. Emberek vagyunk.

Három zenei részben nézzük végig, ahogy percről percre, taktusról taktusra bomlik szét az Egész, majd a Részek új Egésszé állnak össze. Az univerzum természetének örök körforgásából kiragadott jelenetek során három szemszögből zajlik a matéria és az ideák folyamatos bontása és építése: közös metszetük az Egységből való kiindulás és az abba való visszatérés. A legapróbb pontból jutunk el a legnagyobbig. Teljesen meg nem magyarázott (vagy akár még fel nem fedezett) univerzális folyamatok elképzelt menete kerül megjelenítésre szorosan összekapcsolódva a zene által gerjesztett érzetekkel és hangulatokkal.

Alkotóművészeket éleszt

A hatvanas évek közepén építette fel a Győri Szeszgyár az ország első ipari méretű torulaélesztő-gyárát, amelyben a kilencvenes évek elejéig folyt a takarmányélesztő-gyártás. Az ipari épület berendezését leszerelték, és 1998 óta várta újjáéledését. A tulajdonosok 2016-ban életre hívták a Concilium Arts Alapítványt, és az épület egy részét az alapítvány ingyenes használatába adták, amely létrehozta a Torula Művészteret.

Időszaki kiállítások, workshopok, közösségi műtermek lelőhelye. A művésztér célja, hogy megteremtse a fiatalok, a művészek és a kortárs művészet iránt érdeklődők közösségi terét, ahol nem csupán időt eltölteni és találkozni lehet, hanem együtt gondolkodni, inspirálódni mind a tér által, mind az oda járó, ott lévő emberektől, mind pedig a térben szerveződő tevékenységektől. Azaz egy nyitott és mindenki által elérhető térré törekszik válni, amely be- és elfogad, közelít és összehoz, bemutat és megismertet, fel- és kitár embert és közösséget, művészt és művészeti irányzatot, várost és világot, elmét és szívet.

Az előadáson történő részvétel ingyenes, de regisztrációköteles. Budapestről ingyenes buszjáratot indítanak a KVARK koncertjére. A koncertre és a buszjáratra a KVARK Facebook-eseményének leírásában található linkeken keresztül lehet regisztrálni.