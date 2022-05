Egy évtized után új dalt adott ki a My Chemical Romance

Sok mindenre számítottunk péntek 13-án, de arra nem, hogy a kétezres évek egyik legismertebb zenekara tíz év után új dallal jön elő. A My Chemical Romance The Foundations of Decay című friss szerzeménye felrázta az internetet.

A hazánkban idén koncertező, amerikai zenekar a tinik kedvence volt a kétezres években. Sokan az emo irányzat egyik legnagyobb bandájának tartják őket, bár ők soha nem azonosultak ezzel a stílussal. 2013-ban a zenekar mindenféle előzetes jel nélkül feloszlott és sokáig nem is lehettet róluk semmit sem hallani. Azonban 2019 októberében mindenkit meglepve bejelentették, hogy újra összeállnak és turnéra indulnak. Ezt a pandémai sajnos meghiúsította, de idén nyáron már tényleg láthatják őket a rajongók.

Most pedig zeneileg is újra megérkezett a My Chemical Romance. A The Foundations of Decay hozza azt a hangzást, amit már megszoktunk a zenekartól, mégis érződik, hogy tíz évet értek a tagok. Melankolikus, kiabálós és teljesen MCR. Az énekes, Gerard Way hangja szinte semmit nem változott az évek alatt.

A Twitteren teljesen megőrültek a rajongók.

9/11 utalások. katolicizmus. elképesztő breakdown. kiabálás. értelmezhetetlen vokálok. a my chemical romance VISSZATÉRT.

-írta egy felhasználó.

9/11 references. catholicism. sick breakdown. screaming. incomprehensible vocal delivery. my chemical romance is BACK BABYYYYYYY — bea (mcr comeback disease) (@narrowstairs) May 12, 2022

Az, hogy a My Chemical Romance új dallal jött ki, talán tényleg megmentheti ezt az évtizedet.

-szólt hozzá a beszélgetéshez az ismert, brit YouTuber.

my chemical romance dropping new music in 2022 might actually save this decade — inabber 🦦 (@iNabber69) May 12, 2022

A zenekar június 7-én játszik a Budapest Parkban és úgy tűnik elő kell szednünk a szegecses övet és a fekete szemhéjtust, mert visszatért a kétezres évek.