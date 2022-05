Shadows szerint a stream nem átok, hanem ajándék

„A streamelés mondhatni megmentette az ipart” – mondja M. Shadows, az Avenged Sevenfold zenekar énekese a Loudwire magazinnak adott interjúban. Vitatott kérdés a hangszeres zenék kedvelői között a mai napig, hogy melyik utat kell járni:

CD,

bakelit vagy

streamelés.

A frontember elég határozottan formál véleményt a témában.

A régi motorosok ritkán állnak rá az online zenehallgatás élményére, számukra felbecsülhetetlen az, amikor kedvenc előadójuk zenei termékét a kezükben foghatják. Bár akad a harminc alatti csapatban is, aki ragaszkodik ehhez az úthoz, mára egyre nehezebb kivitelezni a formát. A CD és a bakelit kizárólag lejátszóval hallgatható, amit nem tud az ember bármikor magával vinni. Sokan főként buszon, vonaton és kocsiban ülve élvezik kedvenc előadóik dallamait, de a legújabb négykerekű járművek zöme már nem is rendelkezik CD-lejátszóval, az emberek pedig megszokták, hogy a telefonjukról bármikor, tökéletes minőségben is elérhető a világ zenei kínálatának java.

Shadows próbál rávilágítani az egyszerű tényre, hogy hiába a dac, az ellenállás vagy a jól megszokott úthoz való ragaszkodás, a világ halad, a rajongók haladnak, ha pedig nem haladunk velük, akkor egy idő után túl nagy lesz a távolság. CD-eladásból mára nem él meg szinte egy előadó sem, így a streamelés remek alternatíva arra, hogy a rajongók fennakadás nélkül hallgathassák a zenészt, akinek még bevétele is származik ebből.



Személyes tapasztalatáról is beszél, amikor 2016-ban meglepetésszerűen adták ki a The Stage című albumot kizárólag az online térben, amire több régi előadó is negatívan reagált. Ugyanakkor ezek a zenészek panaszkodnak arról is, hogy nincs bevételük, mivel a rajongók nem vesznek CD-t. Külön kiemeli, hogy szerinte az egyik legfontosabb dolog az, hogy valaki relevánssá váljon a piacon, így amikor a fiatalabb közönség Justin Biebert és The Weekndet hallgat online, utána ugyanitt elérhető legyen számukra a Metallica és az Avenged Sevenfold is, ne a stílus vagy a fizikális adathordozó legyen a korlát. „Itt ugyanabban a parkban játszhatunk” – teszi hozzá.

Hol hallgat zenét legszívesebben? Online

Bakelit

CD

Letöltve

Szóba került az is, hogy nem csupán a megjelenési felületeknél, de a dalszerzésben is fontos a nyitottság. Szerinte a metal remek műfaj, ami sokkal többre hívatott, mint ami most kijut neki, de ehhez az kell, hogy az előadók is kísérletezzenek, és a hallgatókban is felépítsenek egyfajta érdeklődést az újítás felé. Példának felhozza a System of a Down, a Deftones és a Ghost egyedi ötleteit, akiket nagyra becsül azért, hogy ki mernek próbálni olyan dolgokat, amik az egész zsánert előremozdítják.