Ha még nem hallotta volna: Balatonföldvárnak is van aranya

Egy tizenhat éves fiú, Szabó Zoltán Bendegúz készítette el a Talány Akusztik legújabb, Földvár aranya című videóklipjét. Bendegúzt az Index olvasói már ismerik, írtuk róla, hogy négy-öt éves kora óta érdekli a filmezés, és ifjúsági kategóriákban sorra nyeri a díjakat itthoni és nemzetközi fesztiválokon.

Bendegúz 2020-ban az írországi First Cut! Nemzetközi Ifjúsági Filmfesztiválon Noise című kisfilmjével a Legjobb nemzetközi film díját, majd az amerikai Boulderben (BIFF 2020) a „Best Up and Coming Filmmaker” elismerést nyerte el; 2021-ben (Brave New World című új filmjével) a Fókusz Audiovizuális Tehetség Díjat vehette át a gödöllői Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon, amit a Göcsej Filmszemle 2. díja követett ifjúsági kategóriában.

Vissza a nyolcvanas évekbe!

Bendegúz évek óta gitározik is, így ezúttal senki nem lepődött meg azon sem, hogy rövid szóló erejéig csatlakozott a Talány Akusztikhoz, nem sokkal azután, hogy Grazban az 1st Oberton International Soloist Competition programjában díjazták a gitárjátékáért. No de milyen dalt játszik is most a Talány Akusztik, melynek klipjét most megmutatjuk?!

Mondani sem kell, hogy a dal és a klip mögött megtaláljuk Bendegúz édesapját, Attilát is, akit költőként Schwalm Zoltán néven ismertünk. A dal zenéjét a József Attila Színház Jászai-díjas színész-énekese, Zöld Csaba szerezte.

A Földvár aranya című dal érdekessége, hogy a Talány csapata a felvételt a Budapesti Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola gyermekkórusával közösen készítette el. (Mastering: Szántó Sándor)

A Talány Akusztik 2016 óta létezik, korábban Márai-puzzle címmel zenés felolvasószínházi előadást készítettek a Jókai Anna Szalonnak, de romkocsmákban, fesztiválokon, az Újnyugat Irodalmi Kör és a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum által szervezett kerti koncerteken is rendszeresen feltűnnek.