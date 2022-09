Új lemezzel jelentkezik Kulka János, ez a dal most róla szól

Sorskereső címmel énekel dalt Kulka János. Ez nem ismeretlen azok előtt, akik 2016 februárjában már hallották tőle a Művészetek Palotája nagytermében, értékét most az mutatja, ahogyan a dal eléneklése után sztrókot kapott színművész most újból előadja ezt.

A Sorskereső a Kossuth-, és Jászai Mari-díjas színész Pálmaszív című önálló lemezén is szerepel, de a teljes albumot csak 2022. október 7-én ismerhetjük meg. A dalokban Kulka János belső utazásainak szem- és föltanúi lehetünk.

A színművésznek Tövisházi Ambrus zeneszerző és Tariska Szabolcs Artisjus-díjas szövegíró hét évvel ezelőtt kezdett el dalokat írni, ennek eredménye a Pálmaszív, amelyen a tíz új szerzemény hallható. A felvételekhez videóetűdök is készültek, ezek közül a Sorskereső most meg is tekinthető.

Ebben a klipben – akárcsak a többi videóban – nincs szájszinkron. Kulka János arcjátékával, szemével, mozdulataival és erős jelenlétével meséli el a dal történetét.

Minderről Tariska Szabolcs így vall:

A Sorskeresőt 2015-ben írtuk, az első migrációs krízis idején. Akkoriban a Zenészek a menekültekért nevű csoporthoz csatlakoztam. Egy héten át segédkeztem egy raktárban, ahova folyamatosan érkeztek külföldről a segélyszállítmányok. Olyan érzésünk volt nekünk, ott pakolászóknak, hogy nagymértékben a mi tempónkon múlik, a 10 fokos őszi esőben, a röszkei réten ragadt szerencsétlen emberek éjszakája. Ekkortájt volt a Keleti pályaudvaron a vonatforgalom leállása, a gyalogosok vándorlása az autópályán, a furgonok raktereiben bekövetkezett, fulladásos tragédiák. Sok gyermek is volt az útra keltek között, innen ered a gyerekdal jellegű formanyelv, mintha az ő szemszögükből látnánk a borzalmakat.

Most, 2022-ben a történelem úgy hozta, hogy az orosz-ukrán háború ismét aktuálissá tette ezt. A videoetűdben Kulka János egy katonai terepasztalt szemlél. A dal az akkori Müpás koncert előtt egy zongorakísérettel felvett próbatermi demó átdolgozása. Az éneksávot egy külföldi hangmérnök segítségével lefejtették a zongoráról, így a végleges verzióban meg tudták tartani a refrén énekfelvételét. Kulka János a verzéket az utóbbi egy évben énekelte újra.