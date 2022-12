Váratlanul, bő egy héttel az ünnepek előtt karácsonyi dallal jelentkezett a Bagossy Brothers Company. A srácok azt mondják, ha egy héttel ezelőtt valaki azt mondta volna nekik, hogy idén lesz egy karácsonyi daluk, nem hittek volna neki.

Aztán belépett a stúdióba a producer, Ligeti Gyuri, és azt mondta, erre a dalra most van szükség. Bagossy Norbert a további eseményeket így idézi fel:

Hazamentem, és másnapra elkészült az Égnek a fények című szerzemény. Meghangszereltük és rögzítettük, ahogy Zsombi a Szent Miklós templomban feljátssza az orgonabetétet, majd elkészült a végleges felvétel. Felhívtuk a barátainkat, a What's in the Box Productions-nél, és megkértük őket, vegyék videóra, amint a dalt először előadjuk Gyergyószentmiklós főterén, advent harmadik vasárnapján. Mindig is közel állt hozzánk a karácsonyi időszak és boldog vagyok, hogy adni tudunk az embereknek egy kis melegséget, talán pont akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá. Áldást, békességet!

Az ünnepekhez kapcsolódba Norbi azt mondja, hogy sajnos nem minden ünnepi időszak sikerülhet úgy, ahogy szeretnénk. De hiszem, hogy a szeretetet távolról is el lehet juttatni szeretteinknek, családunknak. Vagy éppen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

Ezt arra a kérdésünkre feleli, hogy mit üzenne azoknak, akik egyedül töltik az ünnepeket. Mint fogalmaz:

Törekedhetünk arra, hogy örömet szerezzünk azoknak is, akikkel csak rövid időre, pillanatokra sodor szembe az élet. Nem utolsósorban pedig magunkra is figyeljünk oda, mert nekünk is szükségünk van arra a boldogságra, ami egy karácsonyi időszakban körül tud lengeni mindannyiunkat. No és persze, csak a Nap felé!